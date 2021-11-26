В этом году по улицам Вентспилса также будет ездить Рождественский поезд

В самое красивое время, наступающее в конце года, когда на улицах Вентспилса будут сиять праздничные украшения и нарядные елки, до конца декабря по пятницам и субботам вечером вентспилсчан и гостей города будет катать музыкальный поезд Ventspils Train.

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Прокатиться на музыкальном поезде Ventspils Train можно будет уже начиная с 27 ноября, с 17:30. Поезд будет ходить каждые 30 минут до 21:00. В воскресенье, 28 ноября, экскурсии начнутся в 17.00, последнее отправление в 20.30. Расписание поездов на ближайшие недели будет объявлено отдельно, следите за информацией на сайте visitventspils.com.

Поезд начинает движение от автостоянки на улице Кулдигас неподалеку от концертного зала "Латвия" (напротив Вентспилсской средней школы №2), далее он продолжит путь по расцвеченной праздничными украшениями улице Кулдигас, затем повернет на улицу Софияс и направится по ней до Ратушной площади и потом обратно до концертного зала "Латвия" опять по улице Кулдигас и улице Ганибу.

Билеты можно приобрести при посадке на автостоянке на улице Кулдигас у машиниста поезда. Стоимость одной поездки: 3 евро для взрослых, 2 евро для детей. Во время поездки дети до семи лет должны быть в сопровождении лица в возрасте не младше 13 лет.

Как и в случае с общественным транспортом пассажиры будут иметь доступ к дезинфекции во время поездки, должны использовать маски для рта и носа, а количество пассажиров не должно будет превышать 80% от вместимости поезда. При неблагоприятной погоде поездки будут отменены, и поезд не будет курсировать.

Кроме того, 27 ноября, когда наступят сумерки, в Вентспилсе засияют праздничные украшения. На городских улицах засверкают тысячи огоньков и девять наряженных ёлок. На площади Лиелая с 17:00 и до позднего вечера будет работать театрализованная зимняя световая инсталляция для семей с детьми "Праздничная суматоха гнома" ("Rūķa svētku jampadracis").

Наряду с другими рождественскими украшениями в этом году на площади Лиелайс появится "Самое большое рождественское пианино", на котором сыграет гном Гардуммице. Рядом с центральной городской ёлкой гном в своем прозрачном домике будет печь лакомства по старинным рецептам, будет звучать юмористическое "Радио гномов", которое напомнит, что скоро наступит Рождество, когда в нас просыпается ребенок, который хочет верить в чудо.

Чтобы по-настоящему ощутить атмосферу и красоту приближающегося праздника, Вентспилсский Центр туристической информации приглашает пройтись по маршруту "Рождественские огни Вентспилса". Маршрут в печатном виде можно будет получить в субботу, 27 ноября, на площади Лиелая рядом с домиком гнома, пишет www.ventspils.lv.

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