В этом году синий флаг будет развеваться на двух рижских пляжах – в Вецаки и Вакарбулли

В пятницу, 3 июня, на двух пляжах Риги - Вецаки и Вакарбулли был поднят Голубой флаг, что подтверждает соответствие этих мест для купания международным стандартам качества окружающей среды.

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В этом году флаг был поднят в 15-й раз на пляже Вакарбулли и в 5-й раз на пляже Вецаки, что является значительным достижением, поскольку для получения Голубого флага места для купания должны соответствовать 29 различным критериям качества воды, обслуживания и управления пляжем, безопасности и т.д.

"С каждым годом рижане и гости столицы становятся все более требовательны к качеству услуг, предоставляемых самоуправлением, поэтому мы работаем, чтобы сделать городскую среду более приятной, красивой, удобной и безопасной, особенно для детей. Голубой флаг на двух пляжах в Риге является подтверждением того, что было сделано до сих пор, но нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем Голубой флаг будет поднят и в других местах для купания. А для безопасного отдыха у воды призываю всех ответственно относиться к собственному здоровью и безопасности, а также к здоровью и безопасности ваших близких", — подчеркнула Линда Озола, заместитель председателя Рижской думы.

Всего в столице девять мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелите, Кипсала, Кишэзерс, Луцавсала и залив Луцавсалас.

В этом году на столичных пляжах установлены 12 новых кабинок для переодевания - шесть в Вакарбулли, четыре - на Даугавгриве и две на Кипсале. В свою очередь, в Вецаки построены новые пешеходные дорожки, а также размещена просторная кабинка для переодевания для людей с нарушениями движения. В Вакарбулли в этом году установлены семь новых скамеек.

Во всех официальных местах для купания дежурят спасатели Рижской полиции самоуправления. На территории размещены туалеты, контейнеры для мусора, кабинки для переодевания, место для купания ограничено буйками. Во многих местах построены волейбольные площадки, детские площадки, а также комплексы для физических занятий. Пока официального статуса нет у купалки на Кишэзерсе, однако и там есть станция спасателей. На пляже в Вецаки за безопасностью будут следить с помощью дрона.

По информации оперативных служб, в прошлом году в Риге спасатели РПС спасли пятерых тонущих людей, медицинская помощь была оказана 95 отдыхающим. Также была оказана помощь 20 заблудившимся детям.