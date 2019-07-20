В гостях у собаки Баскервиллей. Топ-6 самых красивых болотных троп Латвии

Болота можно найти во всей Латвии, но больше всего их на востоке и в центральной части страны, а также на юге Видземе. Крупнейшие — Тейчи, Ценское, Смардес, но есть и более маленькие и менее известные, которые зачастую не уступают в красоте основным. Особенно, если учесть, что на многих из них проложены тропы, позволяющие безопасно насладиться осенней погодой и чистейшим воздухом.

1. Тейчи — крупнейшее в Латвии, но с ограниченным доступом

Это самое большое верховое болото в Латвии, сердце одноименного заповедника площадью более 19 тыс. га. В целом там растут 688 сортов цветковых и папоротниковидных растений (38 из них охраняемые), а также 217 видов мха (24 из них охраняемые). Поскольку доступ в заповедник ограничен, весьма вольготно там себя чувствуют и дикие животные. Административно заповедник "Тейчи" находится на территории трех краев: Мадонского, Вараклянского и Крустпилского.