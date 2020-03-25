В Кулдиге отменили праздник летающей рыбы

Из-за сложившейся в Латвии ситуацию с коронавирусом, в Кулдиге в этом году не состоится Праздник летающей рыбы, который был намечен на 25 апреля. Об этом Тургиду пассказала представитель Центра активного отдыха Кулдиги Яна Бергмане.

По словам Бергмане, благодаря теплой погоде рыба может начать прыгать через Вентас румбу уже очень скоро и будет продолжать это делать не менее месяца. Однако власти Кулдиги призывают всех желающих остаться дома и наблюдать за прыжками рыбы с помощью онлайн-камеры (ЗДЕСЬ).

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.