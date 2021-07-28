В Латвии появились 16 новых туристических маршрутов для поездки на автомобиле

Для стимулирования внутреннего туризма Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) разработало 16 маршрутов с заданиями для путешествий по всей Латвии. С помощью игры-путешествия жители познакомятся с менее известными достопримечательностями по всей Латвии и вдохновятся на многодневные поездки.

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"Каждый год мы готовим новые туристические сюрпризы для жителей и гостей Латвии. Игра-путешествие, которая содержит задания на эрудицию, новые факты, а также ранее неизвестные природные и туристические объекты, станет сюрпризом этого года и настоящим приключением для всех путешественников", - отмечает министр экономики Янис Витенбергс, призывая поддержать местных предпринимателей, а для своих поездок или новых приключений выбирать туристические маршруты, которые предлагает Латвия.

LIAA вместе с туристической компанией Postnos разработало латвийскую автоигру-путешествие для семьи и друзей, которая предлагает 16 автомобильных маршрутов, позволяя исследовать в общей сложности 3500 километров по всей Латвии. Посетив и исследовав каждый объект, вы сможете ответить на вопросы викторины. В декабре все путешественники примут участие в лотерее с возможностью выиграть оплаченные выходные в Латвии. К тому же игра разработана как с учетом интересов тех, кто торопится, так и тех, кто предпочитает подольше задержаться на каждом объекте. На каждом из 16 этапов есть контрольные пункты, где можно прервать начатое по маршруту путешествие, а затем возвратиться к нему в любое удобное для себя время.

Если кажется, что за время пандемии объезжена уже вся Латвия, эта игра докажет, что существует еще много неизвестных и заслуживающих внимания мест. К примеру, Музей музыкальных инструментов, питомник винных улиток, Королевство кукол, познавательная тропа в Эглоне и многие другие. На разнообразных маршрутах вы сможете насладиться как природными, так и историческими достопримечательностями, природными тропами и развлекательными парками, не останутся в стороне и гастрономические удовольствия на любой вкус.

"Ранее, в рамках других проектов мы исследовали удивительные достопримечательности, о которых хотели бы рассказать большему количеству людей. Принять участие в игре очень просто, каждый путешественник может сам планировать продолжительность поездки – день, два или даже неделя. Необходимый инвентарь: автомобиль, компания и любопытство", - говорит Валдис Витолиньш, совладелец Postnos.

Предполагаемая длительность игры зависит от пожеланий участников. Если поездка проходит в быстром темпе и в планы входит посетить лишь некоторые достопримечательности, то каждый из 16 этапов можно проехать в течение дня. Если есть желание насладиться качественным времяпровождением с попутчиками, посетив каждый пункт маршрута, остаться в местных гостевых домах и использовать другие туристические услуги, региональные этапы можно проехать за 2–3 дня.

До декабря игра бесплатно доступна в приложении Postnos после регистрации на странице mypostnos.com. Чтобы узнать больше о кампании, LIAA приглашает вас подписаться на Instagram аккаунт @latviatravel, Facebook аккаунт @atklajLatviju и @OtkrojLatvijuzanovo, а также использовать хештег кампании #pievelcLVtuvplana. Более подробная информация об игре ЗДЕСЬ.