В Латвии растет интерес к судоходству на частном водном транспорте
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Удовольствие от отдыха на воде, в том числе на разнообразных водных транспортных средствах, является неотъемлемой частью летнего сезона, и в Латвии все больше растет популярность моторных лодок, катеров, гидроциклов и других плавсредств.

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За последние пять лет количество плавсредств, зарегистрированных в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), которая ведет учет маломерных водных транспортных средств для судоходства во внутренних водах, увеличилось на 20% и в начале этого года составило 30 596 единиц. В свою очередь в Латвийской морской администрации было зарегистрировано 702 прогулочных судна (139 моторных и 563 парусных яхт). Что необходимо принять во внимание, чтобы плавание на них было безопасным, и что мы можем перенять из опыта соседних стран?

Более половины, или 56% зарегистрированных в прошлом году в ДБДД водных транспортных средств были моторными лодками. За ними по числу следуют гребные лодки (31%), регистрация которых в Латвии является добровольной, за исключением случаев, когда этого требует самоуправление или другой владелец внутренних вод. В свою очередь гидроциклов и катеров зарегистрировано меньше – 7% и 6% соответственно.

"Количество впервые зарегистрированных в Латвии водных транспортных средств ежегодно превышает 1000, поэтому в целом можно говорить о стабильном росте. Учитывая актуальность этого транспорта, а также опыт соседних стран, особенно Эстонии, страховое общество ERGO в Латвии позаботилось о новом предложении по страхованию водных судов. Оно предусматривает возможность застраховать свою лодку, моторную лодку, катер, яхту или гидроцикл, а также их оборудование и инвентарь, поскольку в водном сообщении не исключены различные происшествия, которые могут привести к значительным финансовым потерям. Страхование действует и в том случае, если водное судно находится на неохраняемом, но предназначенном для него причале, а также во время транспортировки плавсредства, например, когда оно находится в прицепе на пути к водоему", – поясняет Ансис Рудевицс, руководитель продуктов страхования в сфере грузов, морского и железнодорожного транспорта ERGO.

Столкновения, кражи двигателей и сломанные мачты

В Эстонии, где много интересных островов и больше, чем в Латвии, развиты традиции судоходства, в страховании судоходных средств ERGO чаще всего получает заявления о возмещении ущерба из-за различных столкновений, в том числе случаев, когда судно наскочило на камни, которые были незаметны под водой. Также бывали случаи, когда суда сталкивались с бревнами, буями, бетонными конструкциями мостов или садились на мель, в результате чего повреждались не только их корпуса, но и двигатели. Последствия таких происшествий варьировались от 500 до 20 000 евро. Также было совершено несколько краж лодочных двигателей – из них самый крупный страховой случай составил 15 600 евро. В целом одно из самых крупных возмещений в страховании судоходного транспорта в Эстонии на сумму 149 000 было выплачено за яхту, у которой сломалась мачта.

В Литве наиболее распространенными причинами повреждения судов также являются столкновения с камнями или бетонными конструкциями, в результате чего повреждаются и корпус, и двигатель. В Литве самое крупное из выплаченных ERGO возмещений после такого происшествия составило 14 000 евро.

Интерес к судоходству в Латвии будет расти

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"С учетом того, что с этого года доступны удостоверения водителей прогулочных судов новой категории, которые позволяют выходить в море и управлять парусной яхтой, а получить их легче, чем прежде, я прогнозирую, что интерес к судоходству в Латвии будет только расти. До сих пор лишь небольшая часть владельцев прогулочных судов выходила в море, так как от этого их удерживал сложный процесс сертификации водителей", – комментирует ситуацию в Латвии Асколдс Херманис, капитан глубоководных яхт, аккредитованный на международном уровне инструктор по вождению яхт и основатель парусной школы "Nautica". В то же время он подчеркивает, что зарегистрированные в ДБДД плавсредства предназначены для плавания во внутренних водах. Нужно понимать, что судоходство в море требует не только надлежащей подготовки водителя прогулочного судна, но и надлежащей подготовки и регистрации самого прогулочного судна в регистре судов.

Асколдс Херманис также отмечает, что в Эстонии судоходство более развито, и это связано с тем, что там гораздо больше островов – мест, куда можно поплыть. В Латвии для судоходства пригодно лишь небольшое количество рек и озер.

Оценивайте свои возможности и возможности лодки

Что касается наиболее типичных аварийных ситуаций во время судоходства, Асколдс Херманис отмечает столкновения лодок с другими судами или причалами, несоблюдение правил водного сообщения и ошибки навигации, то, что водитель судна неверно оценивает свои навыки и возможности своей лодки, а также не учитываются особенности природы и погодные условия. "Например, если дует сильный ветер, это может показаться недостаточно весомой причиной для отмены прогулки, хотя, если вы видите большие волны, логичнее всего было бы не выходить в море", – говорит специалист.

Любое прогулочное судно должно быть в хорошем техническом состоянии, оборудовано и зарегистрировано, а его водитель должен быть сертифицирован – соответствовать всем требованиям безопасности и юридическим нормам. Отправляясь в путь на прогулочном судне, необходимо тщательно изучить карту и ожидаемые погодные условия на всем маршруте, при этом с резервом времени. Помните, что управление судном, как и любым другим транспортным средством, несовместимо с употреблением алкоголя.

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