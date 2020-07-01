В латвийских замках и усадьбах пройдут дни исторических парков и садов

Уже во второй раз Латвийская ассоциация замков и поместий организует в замках и усадьбах Латвии дни исторических парков и садов — они состоятся в ближайшие выходные, 4 и 5 июля. Ожидается, что в них примет участие 26 замков и поместий по всей Латвии.

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В первую очередь это делается для восстановления и устойчивого использования садов и парков, которые были разбиты при замках и усадьбах десятки и сотни лет назад, а также для развития и популяризации местного туризма.

Какие усадьбы примут участие?

В Курземе гостей ждут в Дундагском и Дурбеском замках, в замке Яунмоку, в замке и парке усадьбы Казданга, в Яунауцском поместье, в поместьях Кукшу, Спарес, Ташу и Тингере, а также в Вентспилсском замке Ливонского ордена.

В Земгале можно посетить усадьбы Абгунсте, Эрбергес, Лиелплатонес, Лиелзалвес, Палена, чайный домик усадьбы Элеяс, Вецауцский замок и поместья Вецмемелес, Вилцес, Вицавас и Залениеку.

В Видземе посетителей ждут в Алуксненском замке, в Кримулдском поместье, в Унгурмуйже и в Цесвайне.

В Латгалии в этом году лишь один участник — Вараклянское поместье.

В замках и поместьях посетителей ждут рассказы о приусадебных садах и огородах, о том какие работы в них были проделаны и что планируется сделать еще. Кроме этого будет возможность увидеть выставки и музейные экспозиции различных поместий, а также посетить организованные там же ярмарки. Конкретные программы мероприятий каждого замка или поместья можно найти на сайте Латвийской ассоциации замков и поместий.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.