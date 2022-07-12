В микрорайоне Дарзини у Даугавы появятся новые зоны отдыха

Рижское самоуправление продолжает реализацию проекта совместного бюджетирования, поддержанного голосованием горожан: в микрорайоне Дарзини у реки Даугавы создаются две новые зоны отдыха — на улице Янёгу у 9-й линии Дарзини и на острове Зирню.

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В ходе реализации проекта "Рекреационная зона с четырьмя местами отдыха в Даугавмале, Дарзини", представленного обществом жителей Дарзини, в предыдущие годы в Даугавмале уже были созданы две зоны отдыха. В этом году Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы организовал закупку для создания еще двух мест отдыха; конкурс выиграло ООО Smart Energy.

На улице Янёгу, 48, у 9-й линии Дарзини уже завершено строительство лестниц, укреплен фундамент террасы и созданы ее деревянные конструкции, установлены габионные скамейки и кабинки для переодевания. Работы также ведутся на острове Зирню. Сдача в эксплуатацию запланирована на август.

Foto: riga.lv

Чтобы обсудить с жителями наилучшие решения, на этой неделе была организована встреча со строительными подрядчиками, стройнадзором, работниками Управления окружающей среды департамента и представителями общества жителей Дарзини. Стороны обсудили и уточнили детали проекта по благоустройству территории.

Проект предусматривает благоустройство зоны отдыха у Даугавы на улице Янёгу, 48, установку скамеек, кабинок для переодевания, создание лестницы с поручнями для более удобного доступа к воде; приведение в порядок прибрежной территории, будет насыпан песок, засеян газон, установлен информационный стенд.

Зона отдыха на острове Зирню будет находиться в том месте, где 15-я линия Дарзини достигает притока Даугавы с мостом через шлюзы. Проектом предусмотрена уборка и благоустройство зоны отдыха, установка лестниц с поручнями, кабинки для переодевания, информационного стенда, создание велопарковки и места для костра со скамьями.