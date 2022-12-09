В музее истории железных дорог Латвии установили самый большой макет железной дороги в странах Балтии

Посетители Музея истории железных дорог Латвии получили уникальную возможность увидеть самую большую, самую современную и объемную модель железной дороги в странах Балтии с цифровым пультом управления.

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Уникальная модель железной дороги площадью 44 кв.м., где большинство деталей изготовлено вручную, создавалась в течение нескольких лет при участии энтузиастов железнодорожного моделирования из Латвии и Чехии.

Макет в масштабе 1:87 состоит из 200 метров путей, точных копий железнодорожных станций, 61 стрелки, 47 светофоров и других элементов железнодорожной инфраструктуры. В модели также представлены небольшой городской квартал, церковь, аэропорт Тукумса, различные здания и мосты.

"Нашей целью было создать не абстрактную модель, а такую, которая показывает ландшафт Латвии, с точными копиями железнодорожных станций — Тукумс II, Спаре и Ливберзе, включая расположение путей, светофоров и вспомогательных зданий. Движение здесь осуществляется как на самой настоящей железной дороге. Профессиональный железнодорожник, взглянув, например, на расстановку шпал на станциях, поймет, что модель создана железнодорожником. Там, где должны быть деревянные шпалы, например, под турникетами, там лежат деревянные шпалы, где должны быть бетонные шпалы, там установлены бетонные шпалы", — описывает модель директор музея Иева Петерсоне.

Foto: Publicitātes foto

Новая модель железной дороги оборудована компьютеризированным диспетчерским пультом, на котором показаны все установленные на макете пути, стрелки, переезды, которые можно переключать централизованно. Раз в час посетители музея могут наблюдать демонстрацию модели, следя за движением семи поездов, переключением стрелок и светофоров.

Модель также включает в себя разнообразные элементы ландшафта: различные деревья, жилые дома и другие объекты, где даже мельчайшие детали являются уникальной ручной работой. Чтобы подметить эти тонкие нюансы, музей предлагает специальное занятие для семей с детьми – "Модельный детектив".

Уникальная модель железной дороги была построена и введена в эксплуатацию совсем недавно. Проект создан при поддержке Государственного фонда культурного капитала, а авторами макета являются Иржи Чекан, Сергей Третьяков, Либор Шмидт, Айгарс Клявиньш, Инта Чеканова, Альфред Страуме и другие.

Время работы: воскресенье, понедельник – выходной, вторник-среда 10:00-17:00, четверг 10:00-20:00, пятница-суббота 10:00-17:00.

Дополнительная информация: https://www.railwaymuseum.lv/