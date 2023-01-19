В начале феврале на Кипсале пройдет туристическая выставка Balttour 2023

После двухлетней паузы на Кипсале вновь распахнет двери давно ожидаемая ценителями путешествий выставка Balttour 2023. Актуальности отрасли, консультации профессионалов, выгоднейшие предложения туристических агентств, операторов и круизных компаний, презентации новых направлений, туристические жемчужины Латвии и многое другие! Когда? С 3 по 5 февраля. Где? В выставочном центре на Кипсале.

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Три дня путешественники будут выбирать, планировать и приобретать туры, а профессионалы отрасли – налаживать деловые контакты и мостить путь к новому сотрудничеству. На Кипсале встретятся все, кто с путешествиями на "ты".

"Мы рады, что в феврале, наконец, вновь состоится важнейшее события для туристической отрасли Латвии – выставка Balttour. Она соберет широкий круг участником с разнообразным предложением путешествий по Латвии и всему миру. Радует вклад отраслевых предпринимателей в развитие новых продуктов и освоение новых направлений в ответ на запросы туристов и их неутолимое желание постигать мир. Мы с нетерпением ждем открытия Balttour 2023, чтобы ознакомить посетителей с актуальными предложениями и возможностями увлекательных путешествий," – отмечает президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов (ALTA) Эрик Лингеберзиньш.

В ближние и дальние страны посетителей Balttour 2023 пригласят более 160 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Коста-Риги, Индии, Норвегии, Венгрии, Испании, Финляндии, Чехии и Индонезии. Грузия, Словакия, Украина и Черногория будут представлены в экспозиции национальными совместными стендами. Участники выставки гостеприимно встретят каждого, чтобы ознакомить с достопримечательностями и культурой своей страны, рассказать увлекательные истории и пригласить в гости.

Сокровища Латвии



С жемчужинами и новостями своих краев на выставке ознакомят также предприниматели и центры туристической информации Латгалии, Земгале, Видземе, Селии и Курземе. Гостиницы, гостевые дома и нетрадиционные места ночлега, прогулочные тропы и смотровые вышки, разнообразные варианты активного отдыха, парки, дворцы и очарование старинных городов, маршруты гастрономического туризма, программы культурных мероприятий и многое-многое другое. Будет и традиционный базарчик ремесленников и домашних производителей.

Релаксация в странах Балтии



Не обойдется выставка и без предложений SPA отдыха в Латвии, Литве и Эстонии. Среди участников и латвийские отели – Hotel Jūrmala Spa, Semarah Hotel Management, Baltic Beach Hotel & Spa и Bellevue Park Hotel Riga, и представители соседних стран – SPA ассоциация Эстонии, Narva-Joesuu Medical Spa, Egles Sanatorija и др.

Ярмарка путешествий



Посетителей Balttour 2023 ожидает распродажа весенних и летних туров. Свои предложения уже готовят такие туристические агентства и операторы как Tez Tour, Novatours, Estravel, 1 Travel, AZA tours, Nikos Travel, Alsvets, Atlantic Travel и другие. С заманчивыми предложениями на выставке впервые стартует также польский туристический оператор ITAKA.

Бизнес-мероприятие для туристической отрасли



В сотрудничестве с организациями и предприятиями туристической отрасли, самоуправлениями и авиакомпанией airBaltic 3 февраля на выставке пройдет очная контактная биржа B2B для местных туристических предприятий и иностранных туристических операторов. Бизнес-мероприятие призвано способствовать сотрудничеству и повышению узнаваемости Латвии как конечной туристической цели за рубежами страны.

Человек года в туризме

В рамках выставки, 3 февраля, сразу же после ее официального открытия, уже традиционно пройдет также важнейшая для туристической отрасли Латвии церемония награждения – "Человек года в туризме". Состоится чествование профессионалов отрасли, внесших существенный вклад в долгосрочное устойчивое развитие латвийского туризма.

Foto: Publiciātes foto

Время работы:

3 февраля 10.00–13.00 (время профессионалов)

3 февраля 13.00–18.00

4 февраля 10.00–18.00

5 февраля 10.00–17.00

Стоимость билетов:

Входной билет – 5 EUR

Пенсионерам, инвалидам, школьникам – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1+2) – 10 EUR, +2 EUR за каждого дополнительного ребенка

Детям до 7 лет – бесплатно

PRO билет (профессиональному посетителю) – 18 EUR

Автостоянка – 5 EUR

Билеты также можно купить в интернете.