В ночь музеев можно будет посетить уличные и онлайн-экспозиции

15 мая, в ночь музеев, можно будет посетить уличные экспозиции и посмотреть на коллекции онлайн, сообщила агентству LETA представитель Министерства культуры Лита Кокале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Ночи музеев будут участвовать 60 музеев. Это будет 16-й раз, когда Латвия участвует в Ночи музеев, в прошлом году Ночь музеев была отменена из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что Национальный художественный музей в рамках пилотного проекта впускал посетителей, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности. Эксперимент показал себя хорошо, и Национальный художественный музей призвал использовать его опыт в других музеях.