В Ночи музеев примут участие более 190 музеев и публичных объектов

14 мая в акции "Ночь музеев" примут участие более 190 музеев и занимающихся организацией общественной жизни объектов по всей Латвии, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр культуры Наурис Пунтулис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самое масштабное предложение ожидается в Курземском регионе, где свои двери посетителям откроют 60 заведений. Самоуправления и неправительственные организации проводят различные мероприятия в общей сложности более чем в 133 местах в регионах, а в Риге вниманию посетителей будут представлены 53 различных культурных точки.

По словам Пунтулиса, "Ночь музеев" ежегодно знаменует собой начало лета, когда около четверти миллиона человек по всей Латвии наслаждаются разнообразными ночными культурными мероприятиями.

Пунтулис напомнил, что в этом году музеи, публичные объекты и различные учреждения будут принимать посетителей после двухлетнего вынужденного перерыва, когда в условиях пандемии не было возможности проводить массовые культурные мероприятия.

В этом году у "Ночи музеев" свободная тема, а все мероприятия проходят под девизом "#TiekamiesTagad" (в переводе - ВстречаемсяСейчас) и приглашают посетителей снова провести время в живом общении.

Куратор проекта Музея писательства и музыки Элина Друлле рассказала, что темой музея в этом году станет "Манифест": эта тема найдет свое выражение не только в выставке, посвященной Рижскому театру рабочих, но и в различных творческих мастерских.

Главный куратор музея и исследовательского центра "Латыши в мире" Марианна Аулициема рассказала, что с этого года выставочный зал и офис музея будут располагаться в " Базаре Берга", где в Ночь музеев и будет представлена выставка. Название выставки - "Одеяло рассказов": на выставке можно будет увидеть большое одеяло, состоящее из более чем тысячи различных кусочков ткани, каждый из которых был создан живущим за границей латышом.

АО "Pasažieru vilciens" сообщило, что 14 мая с 18:00 до полуночи на все разовые билеты на поезд будет действовать 50%-ая скидка. Электронные билеты со скидкой можно приобрести на указанные рейсы поездов на сайте "Pasažieru vilciens" и в мобильном приложении. В расписании поездов эти поезда отмечены специальным символом "Ночь музеев". Билеты также можно будет приобрести в кассе, а если на нужной станции касса не работает, билет со скидкой продаст кондуктор-контролер в поезде.

С программой и картой музеев можно познакомиться тут - muzeju-nakts.lv.