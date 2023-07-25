В одном ряду с Версалем. Рундальский дворец включен в Европейскую сеть королевских резиденций

Рундальский дворец и музей включен в Европейскую сеть королевских резиденций — организацию, объединяющую наиболее выдающиеся резиденции европейских правителей, в том числе Версаль в Париже, Сан-Суси в Потсдаме и Шенбрунн в Вене, сообщает Андра Якович, представитель Рундальского дворца.

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Участие в организации откроет перед Рундальским дворцом возможности сотрудничества с наиболее известными дворцами-музеями Европы. С помощью организации будет продвигаться более тесное сотрудничество в научной работе, сохранении и управлении культурным наследием, а также популяризации туризма.

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"Вступление Рундальского дворца в Европейскую сеть королевских резиденций доказывает, что наш дворец не уступает самым выдающимся дворцам Европы, и, безусловно, будет способствовать признанию Латвии не только среди специалистов, но и среди культурных туристов. Для музея это, прежде всего, профессиональная выгода. Организация имеет 27-летний опыт целенаправленного сотрудничества между учреждениями, управляющими особым типом памятников культуры — бывшими и нынешними резиденциями правителей. Ее члены несут общую ответственность не только за сохранение выдающихся художественных коллекций, но и за поддержание архитектурных комплексов и садов. Для Рундальского дворца и музея вступление в Европейскую сеть королевских резиденций даст возможность напрямую сотрудничать с аналогичными учреждениями, изучать примеры лучшей практики и делиться своим опытом в решении общих проблем", — отметила Лаура Лусе, директор Рундальского дворца.

В Европейскую сеть королевских резиденций входят 32 организации из 14 стран, представляющие более 100 королевских резиденций. Их совместная работа проходит в разных форматах: директора музеев собираются раз в год на общем собрании, а музейные специалисты принимают участие в технических совещаниях, каждое из которых посвящено отдельной теме или проблеме.

Foto: Sindija Švāne

Членам организации доступны гранты программы краткосрочной мобильности, позволяющие музейным специалистам совершать поездки по обмену опытом в другие музеи, представленные в организации.

Европейская сеть королевских резиденций также является партнером международной исследовательской программы EPICO (European Protocol for Preventive Conservation), возглавляемой Версальским дворцом. Цель программы — разработать индивидуальный подход к системе мер, обеспечивающей комплексную защиту музейных коллекций в исторических зданиях, чтобы своевременно обнаружить изменения в состоянии сохранности предметов, выявить причины изменений и найти наиболее подходящие решения.