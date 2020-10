В осенний сезон гостиницы приглашают местных туристов

Чтобы поддержать столичную туристическую отрасль и особенно гостиницы, с 12 по 25 октября параллельно осенней Рижской неделе ресторанов 17 рижских гостиниц предложат возможность почувствовать себя как в путешествии и переночевать в городе по особо выгодным ценам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Весна для гостиниц была очень сложным временем, полной вызовов стала и осень – местные и иностранные туристы раздумывают, стоит ли путешествовать. Рижские гостиницы ощущают это очень сильно. Поэтому, с учетом того, что в октябре предполагаемая заполняемость гостиниц составит всего 10%, мы начали кампанию и приглашаем жителей Латвии и Риги почувствовать себя как будто в отпуске и провести ночь в одной из 17 гостиниц Риги по особо выгодным ценам – от 40 евро за ночь", - рассказала член правления Рижского бюро по развитию туризма Иева Ласмане.

Специальные предложения на две недели подготовили гостиницы Grand Hotel Kempinski Riga, Grand Poet by Semarah hotels, Radisson Blu Latvija Conference & SPA Hotel, Dome Hotel, Hilton Garden Inn Riga Old Town Hotel, Radisson Blu Elizabete Hotel, Gutenbergs, Radisson Blu Daugava, AC Hotel by Marriott Riga, Mercure Riga Centre, Metropole by Semarah hotels, Hestia Hotel Draugi, Riga Islande Hotel, Bellevue Park Hotel Riga, Monika Centrum Hotels и Hestia Hotel Jugend, Neiburgs Hotel.

Со всеми предложениями гостиниц можно ознакомиться на портале www.Liveriga.com.

Уже сообщалось, что гостиничная акция пройдет параллельно осенней Рижской неделе ресторанов, об участии в которой заявили 43 ресторана и их шеф-повара, готовые преподнести гостям дары осени в самых разных интерпретациях.

На портале Live Riga можно ознакомиться с меню, которые подготовили рестораны. В течение двух недель во всех ресторанах будут действовать только две цены на особое предложение - 20 и 25 евро.

Трапезой из трех блюд по цене 20 евро можно будет насладиться в ресторанах AC Lounge, After, Annas darzs, Andrejostas kvartals, B-Bars restorans, Beef Room, Bon Vivant, C.U.T, Carlstons, Cemodans, Duvel's Pub, Easy Wine, Elements, Ferma, Hercogs Kipsala, Key to Riga, Laivu centrs, Locale, Mielotava, Mio, Moltto Grill&Wine, Neiburgs, Niklavs, No 73, Osta, OZO restorans, SNOB, Sokrats, Steiku Haoss, Tapas Tapas, Tinto, Two more beers un Zila govs.

В свою очередь в категории меню по 25 евро участвуют рестораны – 3 Pavaru restorans "Tam labam bus augt!", Dome, Entresol, Forest, Garage, Gutenbergs, Kalku varti, Kolonade.Musu stasti…, Restorans 3 un Stage 22.

Предложения осенней Рижской недели ресторанов доступны при предварительной резервации столика в выбранном ресторане.