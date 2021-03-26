В ожидании весны: Куда отправиться на теплых выходных?
Foto: Mārtiņš Laģis

На предстоящих выходных синоптики вновь обещают нам потепление, так почему бы не использовать это время для того, чтобы отправиться на прогулку?

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В зависимости от того, как вам нравится проводить время на природе – гулять по лесным тропам, смотреть на водопады, неторопливо брести вдоль моря или наслаждаться шумом волн на одном из молов – выбирайте и направление. Исследуйте густые обрывы или побывайте в местах, куда заглядывает не каждый отдыхающий. Одним словом, пользуйтесь моментом, пока погода опять не скатилась в тоску и серость за окном.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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