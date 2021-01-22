В поисках башни: В Вентспилсе создан новый пешеходный маршрут

У каждого города есть своя изюминка, особенность, которая позволяет ему выделиться среди других и привлечь особенное внимание. Например, Вентспилс богат башнями и башенками, которые иногда возвышаются в одиночестве, а иногда являются частью какого-то другого здания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вентспилсский музей и городской туристический информационный центр (ТИЦ) совместно создали новый прогулочный маршрут по городу, который позволит всем желающим не просто пройтись по городу (прогулка рассчитана примерно на час, и длина маршрута составляет около 3,5 километров), но и найти все те детали городских зданий, роскошные флюгера или кокетливые украшения фасадов, которые мы обычно не замечаем. Карту маршрута можно найти ЗДЕСЬ.

Вентспилс – один из древнейших городов Латвии, и знакомиться с ним надо с замка. Именно со строительства замка Ливонского ордена во второй половине или в конце 13 века и началось образование города. Первый раз в документах замок упоминается в 1290 году, и эта дата считается годом появления города.

Со времён Средневековья в Латвии целиком, а не в виде развалин сохранились только два замка Ливонского ордена – в Риге и в Вентспилсе. В большей степени это была случайность: когда средневековые замки утратили своё военное значение, их начали использовать как своеобразную "каменоломню" для добычи стройматериалов. Вентспилсский замок этой судьбы избежал – это случилось главным образом потому, что в ходе веков, во время различных исторических потрясений, замок оставался тихой гаванью, нетронутой и неразорённой. Самое большое несчастье случилось с ним в 1659 году, когда часть замка сгорела во время нападения шведов.

Вентспилс глазами местных - проект из семи статей, в которых рассказывается о том, что можно посмотреть в Вентспилсе, куда пойти и что привезти на память.

Позднее, в 18-м веке, замок, утратив своё военное значение, попал в печальную ситуацию, однако в начале 19-го века в Российской империи замку нашлось очень практичное применение – там обустроили тюрьму, которая в здании замка при разной власти находилась вплоть до 1959 года.

Конечно, при перестройке замок потерял часть своего средневекового лица и получил совершенно новый фасад, однако достаточно смело можно заявить – если бы в здании не обустроили тюрьму, то до наших дней, оно бы с наибольшей долей вероятности не сохранилось бы вовсе.

Во время прогулки можно не только посмотреть на башенки, но и сфотографировать понравившиеся вам больше всего, а потом отправить фотографию по адресу tourism@ventspils.lv подписав письмо "Путеводитель по башням". Все присланные фотографии примут участие в розыгрыше, который пройдет 1, 6, 15 и 22 февраля на сайтах Вентспилсского музея и Туристического информационного центра Вентспилса. Крайний срок отправки фотографий - 21 февраля в 21:00.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.