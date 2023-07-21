В поисках курземского очарования: Цирава, Айзпуте и Казданга — три маршрута выходного дня

Достаточно съездить в романтичную Кулдигу, ветреную Павилосту или в Юркалне, чтобы понять, что регион Курземе — это очень красивое место. Но в этот раз мы расскажем о трех менее известных местах. Возможно, вы откроете для себя новое направление для отпуска!

Какой бы маленькой ни была Латвия, здесь всегда можно найти что-то новое. Мы совершили небольшое путешествие по Южному Курземе, побывав в Цираве, Айзпуте и Казданге. Если два года назад я уже была в Айзпуте, то о Цираве и Казданге я почти ничего не знала.

Цирава: колокол в лесу и усадьба XVIII века

Мы отправляемся в Циравский лесопарк, который начинается рядом с церковью. Парк протянулся вдоль извилистого берега реки Дурбе и предлагает чрезвычайно живописную прогулку по красивому лесу, где растет бесчисленное множество видов деревьев. В Циравском лесопарке создано несколько тематических троп — Тропа легенд, Бобровая тропа, Тропа звуков, Луговая тропа, Тропа рыбаков и Прямая тропа, поэтому каждый посетитель парка может выбрать себе маршрут.

На Тропе легенд можно познакомиться с работами различных латвийских скульпторов по дереву, которые сделаны из сломанных или засохших от ветра деревьев. Некоторые из них буквально "вырастают" из земли. Бобровая тропа подходит для семей с детьми, так как на ней есть препятствия и игры на свежем воздухе — веревочный мост, скалодром и другие увлекательные занятия. На Тропе звуков, как следует из ее названия, представлены музыкальные инструменты, благодаря которым лес наполняется музыкой. Гигантский колокол навевает медитативное настроение, а усилители звука позволяют петь так, что слышно даже на краю леса. На Луговой тропе можно попрыгать как кузнечик, Тропа рыбаков предлагает более сложную прогулку по дикой природе, а Прямая тропа — одна из самых легких.