В поисках необычных мест: бункеры, заброшенный аэродром и очень странная детская площадка
Foto: Nataly Hlapkovska

Если вам надоело гулять по лесным тропам или замковым паркам, то самое время подумать о более необычных местах, которых в Латвии предостаточно.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тургид решил вспомнить о том, что в Латвии можно найти пустующий советский аэродром в Вайнёде и такой же покинутый "Комбинат" (под этим названием фигурировал ранее военный городок Скрунда-1), и собранные в одно место бетонные блоки с советской символикой в Межгарциемсе…

Да, сегодня в Латвии можно найти много необычного, стоит только повнимательнее посмотреть по сторонам!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Развалившийся "Комбинат", или Как сейчас выглядит город-призрак Скрунда-1 

 (3)

ФОТО. Заброшенный аэродром в Вайнёде – первые дирижабли в Латвии, охрана границ СССР и сараи для сена 

PLUS Мороз по коже: заброшенные объекты и загадочные места Латвии 

ФОТО. Увековечили эпоху: Бетонные блоки с советской символикой неподалеку от Царникавы 

 (6) 102

PLUS "Советский Диснейленд": самая необычная детская площадка в Латвии 

ФОТО. Экстремальный туризм в Курземе: ночь в землянке у моря 

 (1) 215

ФОТО. Необычный вид на море: открылся новый объект военного наследия - башня 46-й батареи береговой охраны 

 188

ФОТО: 10-километровая Тропа свободы в Лиепае 

 (3) 252

ФОТО. Для активных выходных: 13-километровый поход по Мангальсале 

 (3)
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

2

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ