В поисках необычных мест: бункеры, заброшенный аэродром и очень странная детская площадка

Если вам надоело гулять по лесным тропам или замковым паркам, то самое время подумать о более необычных местах, которых в Латвии предостаточно.

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Тургид решил вспомнить о том, что в Латвии можно найти пустующий советский аэродром в Вайнёде и такой же покинутый "Комбинат" (под этим названием фигурировал ранее военный городок Скрунда-1), и собранные в одно место бетонные блоки с советской символикой в Межгарциемсе…

Да, сегодня в Латвии можно найти много необычного, стоит только повнимательнее посмотреть по сторонам!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.