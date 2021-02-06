В последний месяц зимы: 12 идей для прогулок вдоль моря
Foto: Sanita Muceniece

Наступили выходные и если вам не по нраву прогулки по снежному лесу, то самое время организовать себе прогулки по берегу моря.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гаркалне есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Юрмале, Энгуре, Лачупите, поездка на Колку или в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы 

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ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа 

Зимний маршрут: Путешествуем по Курземскому побережью (ФОТО) 

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО. Зима на Белой дюне в Саулкрасты 

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ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей 

Маршрут на выходные: что посмотреть на берегах Лиелупе в Юрмале 

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ФОТО. Прогулки вдоль берега моря: променад в Павилосте 

ФОТО. Волшебный лес: прогулка по цветущему дендрарию Лачупите 

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ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре 

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ФОТО. Осенняя прогулка по природной тропе вдоль реки Роя 

ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 
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Tags

Природная тропа Роя Энгурес Гаркалне Видземе Павилоста Активный отдых Балтийское море Курземе Саулкрасты Юрмала
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