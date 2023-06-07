В предстоящие выходные пройдет первый Рижский фестиваль мороженого

Вкусный летний праздник для всей семьи в самом сердце города – таким обещает быть первый Рижский фестиваль мороженого, который пройдет в Верманском саду уже в эти выходные, 10 июня, с 12:00 до 21:00.

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О более чем 50 различных видах мороженого, включая самые любимые и совершенно новые вкусы популярных брендов Pols, Tio, Excelence и Jungle Pop, в сочетании с увлекательными мероприятиями для всех поколений позаботится инициатор и организатор фестиваля Food Union, а насыщенную развлекательную и музыкальную программу в Верманском саду 10 июня обеспечит Рижское самоуправление.

"Рижский фестиваль мороженого станет прекрасной возможностью весело, душевно и незабываемо провести летний день в городе – не спеша полакомиться всевозможными видами мороженого, поиграть вместе с детьми в уличные игры. Самые маленькие посетители развлекутся на всевозможных мастер-классах, взрослые испытают острые ощущения, и все это в отличной атмосфере под аккомпанемент любимой музыки", - говорит Иева Лейниеце, руководитель по маркетингу и член правления Food Union в Латвии.

Грандиозная музыкальная программа

Богатая культурная и музыкальная программа на эстраде Верманского сада будет организована Рижским самоуправлением в качестве грандиозного финала семейных мероприятий, запланированных на июнь. В программе:

12:00 Оркестр RĪGA с концертом "Музыка для гурманов"

13:00 Детский танцевальный коллектив TEIKSMIŅA

14:00 Артур Груздиньш & KNĪPAS UN KNAUĶI

15:00 Театр рэп-импровизации BRĪVRUNU PROJEKTS

16:00 CITI ZĒNI

17:00 Брейк-группа CAMELOT CREW

18:00 PRUSAX

19:00 BŪŪ

20:00 CARNIVAL YOUTH

Цифровая игра по ориентированию и бесплатное мороженое

Как и положено современному мероприятию, Рижский фестиваль мороженого не обойдется без цифровой игры. Это будет онлайн-викторина "По следам мороженого", которая пройдет 10 июня на всей территории Верманского сада. Условия участия очень просты, а призы заманчивы – ответь правильно на все вопросы игры по истории промышленного производства мороженого в мире и Латвии, а также о Риге, и получи бесплатное мороженое в подарок. Более подробно с условиями игры можно будет ознакомиться на месте, а главное - иметь при себе хорошо заряженный мобильный телефон с подключением к интернету.

Самый широкий выбор мороженого в одном месте

Уже сообщалось, что всего гости фестиваля смогут попробовать более 50 видов мороженого Pols, Tio, Ekselence un Jungle Pop - как уже популярных, так и совершенно новых, созданных в этом летнем сезоне. Кроме того, в предложении будут коктейли из мороженого, мороженое в пузырчатых вафлях и вафельных стаканчиках разных видов и даже мороженое с кофе!

В первом Рижском фестивале мороженого примут участие и заинтересованные домашние производители.

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В рамках Рижского фестиваля мороженого будет открыт специальный коктейль-бар Tio с детским парком – эстафетами, испытаниями на ловкость и кулинарными мастер-классами для самых маленьких. С другой стороны, тропическая оранжерея Jungle Pop особенно понравится тем маленьким посетителям, которые любят раскрашивание лиц, изготовление масок и индейских головных уборов. Более активные дети и подростки обязательно оценят развлекательную программу "холодильника" Pols, где можно будет заняться изготовлением ледяных скульптур, развлечься с надувным белым медведем или в бассейне с шариками. Конечно же, будет и особое место отдыха для взрослых – элегантное кафе Ekselence, где можно в более спокойной обстановке насладиться десертами из мороженого за чашечкой вкусного кофе.