В пятницу, 30 сентября, в Латвии пройдет Ночь ученых 2022, которая ежегодно проводится по всей Европе с целью популяризации науки и научных достижений. Университеты и научные институты будут открыты для широкой публики, чтобы все желающие смогли встретиться с учеными и исследователями, побывать на экскурсиях, посмотреть шоу, поучаствовать в экспериментах и дискуссиях.

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Европейская ночь ученых — это мероприятие, инициированное Европейской комиссией, которое проходит одновременно по всей Европе в последнюю пятницу сентября уже семнадцатый год. Научные учреждения в привлекательной и научно-популярной форме рассказывают своим посетителям о различных областях науки, инновационных методах и технологиях.

В этом году мероприятия Ночи ученых проводят латвийские университеты и научные институты в Риге, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе и других городах.

Например, Рижский технический университет (РТУ) приглашает всех желающих, от мала до велика, посетить мероприятия в РТУ – студенческом городке на Кипсале, чтобы узнать, как работает термин "умный город" и что в него входит – умные технологии, здания, инфраструктура, это и многое другое, что работает и взаимодействует, чтобы сделать нашу жизнь удобнее и качественнее.

Ученые Латвийского университета (ЛУ) позволят посетителям Дома науки и Дома природы увидеть свою исследовательскую деятельность, рассказать о различных объектах исследования и показать интересные эксперименты. Посетители смогут участвовать в дискуссиях, задавать вопросы ученым, участвовать в научных экспериментах и ненадолго окунуться в будни ученого.

Лиепайский университет пригласит посетителей сыграть в интерактивные игры, принять участие в мастер-классе по робототехнике и лично познакомиться с исследованиями, которые проводят студенты университета.

Полную программу и места проведения разнообразных мероприятий можно найти на сайте www.zinatniekunakts2022.lv