В Риге началась приключенческая игра по исследованию пяти городских микрорайонов

С 1 июля по 31 августа рижане и гости столицы смогут принять участие в приключенческой игре Emī un Rū, которая позволит всем желающим познакомиться (или узнать что-то новое) о пяти рижских микрорайонах.

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В ходе игры участники на велосипедах (самокатах, скейтбордах или любом другом транспортном средстве) будут исследовать пять микрорайонов Риги – центр, Авоты, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугаву.

Квест особенно понравится детям, которые уже знакомы с персонажами книги и детского сериала Эмилией, Рудисом и роботом Палаузи. Игра организована производителем детского контента Ausma, работает на платформе мобильных приключенческих игр Roadgames и включена в летнюю культурную программу Риги.

Общее время игры составляет 5 часов, в течение которых вам предстоит выполнить как можно больше предложенных заданий. Игра будет доступна бесплатно первым 2000 игрокам. В игре можно участвовать как одному, так и создав собственную команду. Самые же азартные игроки могут создать несколько команд и соревноваться между собой.

Зарегистрироваться на игру можно здесь.