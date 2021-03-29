В Риге откроется первый в Балтии музей, в котором люди ничего не увидят

Необычная интерактивная выставка «muzejs tumsā» откроется в начале мая, по адресу ул. Кенгарага, 1A. По словам автора проекта Максима Михеева, это первый в Балтии интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира.

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Максим Михеев рассказал, что проект "muzejs tumsā" был создан, чтобы разрушать стереотипы о незрячих людях и способствовать развитию терпимости.

Посетители, в сопровождении слепого гида, смогут познакомиться с объектами на ощупь в абсолютной темноте. Каждый зал музея посвящен разным органам чувств. Люди смогут лучше понять природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Целевая аудитория проекта - это активные люди в возрасте 18-35 лет, а также студенты, школьники, туристы. Запланированы различные по формату программы в темноте для тимбилдингов и специальные обучения для корпоративных клиентов.

Гостям будут доступны как индивидуальные, так и групповые экскурсии, разнообразные туры для детей, студентов, взрослых, мастер-классы и дегустации.

Идея создания музея "muzejs tumsā" родилась сама по себе, когда автор проекта был в Москве на чемпионате мира по хоккею. И там, случайно, побывал на специализированной выставке в темноте. До этого о темноте и незрячих людей, у Максима, как в обществе в целом, было масса стереотипов. После посещения выставки, автор проекта узнал, что среди инвалидов по зрению много людей разных профессий, с разнообразными увлечениями, в том числе и экстремальными. Есть незрячие альпинисты, велосипедисты, яхтсмены, юристы, фотографы и даже пилоты.

Как говорит Максим Михеев: "Мне захотелось создать подобный проект в Латвии, чтобы у латвийских жителей и гостей Риги была возможность совершить увлекательное путешествие в мир своих чувств и ощущений, а также убедиться, что даже в абсолютно новой среде можно находить позитивные моменты".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.