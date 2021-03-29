В Риге откроется первый в Балтии музей, в котором люди ничего не увидят
Foto: Publicitātes foto

Необычная интерактивная выставка «muzejs tumsā» откроется в начале мая, по адресу ул. Кенгарага, 1A. По словам автора проекта Максима Михеева, это первый в Балтии интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Максим Михеев рассказал, что проект "muzejs tumsā" был создан, чтобы разрушать стереотипы о незрячих людях и способствовать развитию терпимости.

Посетители, в сопровождении слепого гида, смогут познакомиться с объектами на ощупь в абсолютной темноте. Каждый зал музея посвящен разным органам чувств. Люди смогут лучше понять природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Целевая аудитория проекта - это активные люди в возрасте 18-35 лет, а также студенты, школьники, туристы. Запланированы различные по формату программы в темноте для тимбилдингов и специальные обучения для корпоративных клиентов.

Гостям будут доступны как индивидуальные, так и групповые экскурсии, разнообразные туры для детей, студентов, взрослых, мастер-классы и дегустации.

Идея создания музея "muzejs tumsā" родилась сама по себе, когда автор проекта был в Москве на чемпионате мира по хоккею. И там, случайно, побывал на специализированной выставке в темноте. До этого о темноте и незрячих людей, у Максима, как в обществе в целом, было масса стереотипов. После посещения выставки, автор проекта узнал, что среди инвалидов по зрению много людей разных профессий, с разнообразными увлечениями, в том числе и экстремальными. Есть незрячие альпинисты, велосипедисты, яхтсмены, юристы, фотографы и даже пилоты.

Как говорит Максим Михеев: "Мне захотелось создать подобный проект в Латвии, чтобы у латвийских жителей и гостей Риги была возможность совершить увлекательное путешествие в мир своих чувств и ощущений, а также убедиться, что даже в абсолютно новой среде можно находить позитивные моменты".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

2

Source

Delfi Turgid

Tags

Музеи Рига Muzeji Latvija Rīga
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите