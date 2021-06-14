В Риге открылся новый "музей в темноте", в котором ничего не видно
Foto: Publicitātes foto

В Риге открылась необычная интерактивная выставка "muzejs tumsā". По словам автора проекта Максима Михеева, это первый в Балтии интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира.

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Каждый посетитель в сопровождении слепого гида сможет познакомиться с объектами на ощупь в тёмном пространстве. Музей состоит из нескольких залов, которые посвящены разным органам чувств. Люди смогут лучше понять природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Это первый интерактивный музей в темноте, где у посетителей будет возможность выйти за рамки привычного восприятия мира, а также разрушать стереотипы о незрячих людях. Гостям будут доступны как индивидуальные, так и групповые экскурсии, а также разнообразные туры для детей, студентов, взрослых, мастер-классы и дегустации.

В Риге открылся новый "музей в темноте", в котором ничего не видно
Foto: Publicitātes foto

"Мне захотелось создать такой проект в Латвии, чтобы у людей была возможность совершить увлекательное путешествие в мир своих чувств и ощущений, а также убедиться, что даже в абсолютно новой среде можно находить позитивные моменты. Сегодня это единственный проект такого рода в Северной Европе, хотя во многих странах мира такие музеи уже давно популярны. Цель проекта: способствовать развитию терпимости и толерантности в обществе к инвалидам, а также разрушить стереотипы о незрячих людях", — рассказал автор проекта Максим Михеев.

Музей находится на улице Ķengaraga iela 1A. Больше информации и записи на экскурсии на официальном сайте музея www.muzejstumsa.lv.

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Delfi Turgid

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