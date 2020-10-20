В Риге открывается первый в Северной Европе театр и музей иллюзии

7 ноября этого года в помещениях бывшего кинотеатра Liesma в Торнякалнсе (Виенибас гатве 30) всемирно признанные иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли откроют первый в Северной Европе театр иллюзии Mystero, который создан при поддержке общества и предпринимателей.

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Артисты подчеркивают, что без поддержки общества этот театр никогда не был бы создан. На мероприятии открытия театра зрители смогут увидеть театрализованное цирковое представление "Волшебники", в котором свое искусство иллюзии продемонстрируют известные артисты из Бельгии, Италии и других стран.

В настоящее время в мире работает много посвященных искусству иллюзии музеев, из которых самым престижным и знаменитым считается находящийся в Голливуде "Magic Castle". Хотя в Латвии сильны традиции иллюзионизма, такого типа театра и музея нет не только в Балтии, но и в странах Северной Европы.

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В помещениях на площади в 530 м2, оборудованных системами света, звука и видео, свои двери на двух этажах распахнет Театр иллюзии на 300 посадочных мест, а также клуб фокусов, в котором будет проходить обучение фокусам и театральному мастерству – семинары, лекции, мастер-классы. Там же будет расположен и музей волшебства.

С 14 ноября этого года любой желающий сможет посетить Театр иллюзии и музей Mystero с интерактивными экскурсиями, которые будут проходить в малых группах. На уик-эндах будет работать и магазин фокусов. Также планируется, что с декабря в театре будет показываться Рождественская программа семьи Пецолли "Чудо Ты" ("Brīnums Tu"). В свою очередь, во второй половине 2021 года свою работу начнет школа иллюзионизма. Помещения также подходят для проведения частных и корпоративных мероприятий.

Foto: Publicitātes foto

Даце Пецолли подчеркивает, что, хотя планы на будущее грандиозные, сейчас все силы брошены на программу открытия театра, поэтому она с радостью сообщает, что именно на это событие в Латвию приедут признанные в мире иллюзионисты, которых можно будет увидеть в театрализованном цирковом представлении "Волшебники".

"Свое участие в мероприятии открытия театра подтвердил иллюзионист Аарон Кроу (Aaron Crow) из Бельгии, который, благодаря своему высокому мастерству и оригинальности, является одним из самых известных и популярных иллюзионистов в мире. Он принимал участие в многочисленных телевизионных проектах и выступал на самых престижных сценах мира. Также на мероприятии будет выступать итальянский ансамбль иллюзионизма "Disguido" и многие другие артисты. Это станет прекрасной возможностью посмотреть в Латвии шоу мирового уровня, о котором мы мечтали более 20 лет", - говорит Даце Пецолли.

Архитектор проекта – Сандра Лагановска, которая является одним из ведущих архитекторов Латвийской национальной библиотеки, или "Замка света".

Foto: Publicitātes foto

Мероприятие поддержали Рижская дума, Государственный Фонд культурного капитала и Посольство Италии. В свою очередь поддержку в создании театра оказали почти 600 человек со всего мира – как финансовую, так и материалами. Многие помогали практическими советами, помощь оказывалась и в ремонтных работах.

Даце и Энрико Пецолли также выражают благодарность каждому из 25 латвийских предпринимателей, которые бескорыстно жертвовали материалы и вкладывали работу в реализацию важного для Латвии проекта. Среди них: Hatfam, Mapei, Sakret, Līmenī, Kerama Marazzi, Креативное агентство "Raugs", художница Илзе Крастиня, Depo, BM solutions, Smilšpapīrs, Latvijas finieris, Meliorators-J, Schneider Electric, BNI Latvija, агентство Luka, Krāsu serviss, Milwaukee, "GiftArt", рекламное агентство PLUS, Айгарс Абелтиньш, Юрис Скуя, NA, Янис Круминьш, Айгарс Рошанс, Rīgas Tālmācības Vidusskola и т.д.

Спонсор проекта - fonds www.tavsatbalsts.lv.

Билеты на открытие Театра иллюзии Mystero можно приобрести в Aula.lv. В свою очередь вся информация о дальнейшей работе театра и музея будет размещена на странице Mystero в Facebook.

На открытии театра будут соблюдаться все введенные в стране требования эпидемиологической безопасности.