В Риге продолжают работать лыжные трассы (а в январе откроются два катка)

Типичная зимняя погода благоприятствует работе лыжных трасс и пунктов проката лыжного снаряжения в Риге. Кроме того, в январе планируется открытие двух катков с искусственным льдом.

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Как обычно, Рижское самоуправление предоставляет жителям возможность прокатиться на лыжах в парке Победы (бульвар Узварас, 15), на Луцавсале, в Пурвциемсе у Рижской средней школы № 84 (улица Лиелвардес, 141), а также в Межапарке (проспект Кокнесе, 39). Есть возможность покататься на лыжах и в Бикерниекском лесу (ул. С. Эйзенштейна, 16), где трассу проложило CSSD.

Если погодные условия будут благоприятными, у рижан будет возможность покататься на катке с искусственным льдом возле Рижской средней школы № 84 (ул. Лиелвардес, 141). Актуальное расписание будет доступно возле самого катка, у дежурного спорткомплекса по телефону 66907244, а также на сайте 84 средней школы.

Максимальное количество на льду одновременно – 100 человек, на каждого человека предусмотрено 18 кв.м.

Также планируется, что в январе насладиться зимними радостями можно будет в зрительской зоне Большой сцены Межапарка, где планируется создать зимний парк "Межапарк".

Всю дополнительную информацию о трассах и и работе пунктов проката инвентаря можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.