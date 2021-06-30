В Риге возобновлены бесплатные экскурсии для людей старше 55 лет

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии Департамент благосостояния Рижской думы в сотрудничестве с MC Alfa – mācību centrs возобновляет цикл бесплатных оздоровительных экскурсий для лиц старше 55 лет.

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Проект стартовал в сентябре 2020 года, но на его реализацию повлияла пандемия Covid-19. Сейчас, когда ситуация значительно улучшилась, возобновляются бесплатные экскурсии по маршрутам в Кулдигу, Елгаву, Рундале и в Юрмалу. Каждый тур включает в себя лекцию специалиста — спортивного, диетолога или психолога, — а также оздоровительную гимнастику и творческие мастерские.

Цикл бесплатных экскурсий возобновляется 30 июня с посещения "жемчужины" Курземе — некогда богатейшего города региона, Кулдиги, резиденции знаменитого герцога Екаба, двора Курземского и Земгальского герцогства. Кулдигу когда-то называли Голдингеном, или золотым городом. Его самый известный туристический объект — водопад Вентас румба. По пути в Кулдигу можно будет посетить "курземскую Швейцарию" — долину речки Абава и водопад у Сабиле. В рамках экскурсии пройдет лекция специалиста по спорту, оздоровительная гимнастика и творческая мастерская, которую проведет Винета Бурковска.

Foto: Kārlis Komarovskis

6 июля запланирована экскурсия в Юрмалу, а 7 июля можно будет познакомиться с барочной историей земгальских равнин, посетив архитектурные памятники европейского уровня — Рундальский и Елгавский замки. В дороге запланирована лекция психолога Лайлы Калнини, а в Елгаве — оздоровительная гимнастика и творческая мастерская Винеты Бурковски. Творческие мастерские в рамках экскурсий направлены на развитие мелкой моторики и памяти, а также улучшение психоэмоционального состояния, получение положительных эмоций.

Участие в экскурсиях возможно только при наличии действительного сертификата, подтверждающего факт вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни. Сертификат позволяет участвовать в массовых мероприятиях без маски и без соблюдения дистанции 2 метра. Лекции, занятия по гимнастике и творческие мастерские проводят специалисты, также имеющие ковид-сертификаты. Перед посадкой в автобус необходимо будет предъявить как действительный ковид-сертификат, так и удостоверение личности.

Запись на экскурсии по телефону: 23886863

Выезд на все экскурсии планируется в 9:00 от здания факультета экономики Латвийского университета по адресу: Рига, бульвар Аспазияс, 5.

Во время экскурсии будут обеспечены обед и питьевая вода, но с учетом жаркой погоды призываем всех тоже взять с собой питьевую воду, а также одеться удобно, по погоде.

Услуга предоставляется в рамках проекта Европейского социального фонда № 9.2.4.2/16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu!" ("Мы за здоровую Ригу!").