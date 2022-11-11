В Рижском музее фарфора пройдут бесплатные мастер-классы

В ноябре Рижский музей фарфора приглашает на специальные праздничные мастер-классы, посвященные Латвии и ее независимости. Они состоятся 11, 12, 18 и 19 ноября и будут совершенно бесплатны!

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Участникам праздничного мастер-класса будет предоставлена возможность создать собственные композиции на предметах из фарфора в технике декаль. Декаль представляет собой "переводную картинку", которую можно наклеивать на поверхность фарфора — после обжига она вплавляется в глазурь, образуя стойкое цветное покрытие. Эта техника позволяет легко создавать прекрасные предметы даже неопытным мастерам.

Картинку вы сможете выбрать из нескольких, уже созданных музейными педагогами, или придумать самим, используя для этого листы декалей разных цветов, из которых можно вырезать собственные рисунки. Фарфоровую посуду различных размеров и форм обеспечит для участников мастер-класса музей.

Декалированные предметы будут доступны в музее после обжига и послужат памятным сувениром даже после окончания праздника.

Для посещения мастер-класса необходимо предварительно подать заявку по телефону +371 26406354 ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и воскресенья. Услуга доступна для индивидуальных посетителей или групп до 6 человек, людей с особыми потребностями.

Стоимость мастер-класса: 11, 12, 18, 19 ноября – бесплатно, в остальные дни ноября – 8 евро.

Мастер-классы проведут музейные педагоги, художники Астра Капране и Раса Янсоне.