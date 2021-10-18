В Рундальском дворце появился аудиогид на русском и латышском языках

Рундальский дворец, наконец-то, осуществил свою давнюю идею – с 13 октября для посетителей Рундале стал доступен аудиогид. Из доступных языков пока только русский и латышский, но в ближайшем будущем появятся и другие языки.

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Доступен классический вариант аудиогида – устройство с кнопками и наушниками. Можно подключить две пары наушников для использования одного устройства двумя людьми.

Актеры, озвучившие информацию, подготовленную специалистами музея, помогают познакомиться с историей, экспонатами, историческими владельцами Рундальского замка и узнать много других интересных фактов. Голоса Каспарса Знотиньша и Марии Линарте можно услышать в латышской версии аудиогида, голоса Юрия Дьяконова и Екатерины Фроловой – в русской.

Оборудование для аудиогида можно взять напрокат в здании конюшни замка. Цена для взрослых - 3 евро, для детей - 2 евро. Гарантийные деньги - 20 евро. Посетитель получает их обратно, возвращая устройство вместе с наушниками в пункт обслуживания клиентов RadioGuide.

После включения устройства необходимо выбрать нужный язык и отрегулировать желаемый уровень звука. Представители Рундальского дворца предлагают начать слушать рассказ о Рундале сразу по выходу из конюшни.

Напомним, что в начале сентября сад Рундальского дворца выиграл престижную премию European Garden Award 2021 в категории "Управление или развитие исторического парка или сада".

Музей и французский сад можно посетить, предъявив действительный цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или перенесенное заболевание вирусом, вместе с удостоверяющим личность документом – паспорт или ID карту.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.