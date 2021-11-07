В Рундальском крае рушится знаменитая усадьба 18-го века. Владелец годами обещает отреставрировать здание

Усадьба Кауцминдес, где раньше находилась Кауцминдская школа домоводства, продолжает постепенно разрушаться - план реставрации здания так и не был реализован. Актуализирован спасательный проект крытой галереи усадьбы, и хозяева обещают реализовать его в этом строительном сезоне. Однако в Управлении национального культурного наследия не верят, что это произойдет. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на ReTV.

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Усадьба Кауцминдес была построена в начале 18-го века в стиле раннего классицизма, вероятно, по проекту архитектора Йенсена. До начала 21-го века здание, которому с 1998 года присвоен статус памятника архитектуры государственного значения, находилось в собственности Рундальского края. По словам председателя Рундальской думы Айварса Окманиса, муниципальных сил на восстановление было недостаточно, поэтому замок перешел в руки частных владельцев.

"У муниципалитета не было таких возможностей, как сейчас. Тогда была волость и не было европейских фондов. Мы еще даже не вступили в Европейский союз, и у нас не было возможности содержать усадьбу. Внутри у нас был детский сад. Мы нашли частное лицо, которое взяло на себя обслуживание и восстановление всего", — объясняет Окманис.

Однако за почти 15 лет Кауцминдское поместье не претерпело значительных улучшений. В 2016 году он был приобретен нынешним владельцем — предприятием Cvir.

Хотя проект уже был разработан и даже передан на рассмотрение строительной комиссии, усадьбу по-прежнему покрывают шлейфы строительной пленки, но ремонт так и не был начат.

Также Управление национального культурного наследия наложило два штрафа, которые до сих пор не выплачены.

В октябре этого года поместье осмотрел архитектор Артурс Лапиньш, который пояснил, что от полного разрушения его спасают работы, которые были проведены при поддержке государства. Ремонт крытой галереи на колоннах или так называемого портика.

По словам Лапиньша, сейчас здание относительно стабильно, однако необходимо построить конструкцию, защищающую от дождя и снега.

"На данный момент ничего не падает вам на голову, но это нужно немедленно спасать ", — подчеркнул архитектор.

Проект по спасению портика сейчас обновлен, и, член правления Cvir Робертс Лигерс пообещал, что на этот раз работа действительно начинается. Он заявил, что ремонт согласован с Управлением национального культурного наследия. Cvir настаивает, что "работы по спасению усадьбы" будут реализованы в этом строительном сезоне.

Глава Земгальского регионального отделения Управления национального культурного наследия Элвира Мантрова в этом не уверена, поскольку предприятие не только не уплатило штрафы, но и налоги, администрируемые Службой государственных доходов, в размере почти 20 000 евро.

Закон предусматривает, что поместье также может быть экспроприировано. Однако Мантрова не считает, что Кауцминде следует восстанавливать только на деньги налогоплательщиков. В свою очередь, собственник уверен, что ему удастся вернуть древнюю славу усадьбы Кауцминдес и привлечь частных инвесторов.