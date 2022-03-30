В Рундальском замке начался летний сезон: нас ждут Весенняя ярмарка и Праздник сада
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С 1 апреля начинается активный сезон во французском саду Рундальского дворца-музея. Помимо всего великолепия цветущих цветов, которое будет радовать посетителей с середины апреля до осени, музеем будет предоставлена возможность принять участие в традиционных мероприятиях сада Рундальского дворца, а также в добровольных толоках.

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Лето – июнь, июль и август – это пора цветения роз. В июне в саду расцветут сорта исторической розы, отличающиеся сильным ароматом. Они распускаются только раз в году, а не два раза, как современные розы. С июля по август и сентябрь сад украсят около 30 разных сортов гортензий.

В этом году состоятся традиционные мероприятия – весенняя и осенняя ярмарка саженцев, а также главное событие лета – Праздник сада.

Весенняя ярмарка саженцев пройдет 7 мая – тогда покупки можно будет объединить с отдыхом в саду и любованием цветами тюльпанов. Традиционно на весенней ярмарке саженцев предлагаются саженцы однолетних цветов, овощей, фруктовых деревьев и роз, садовые принадлежности и декоративные предметы. В свою очередь на осенней ярмарке саженцев – 10 сентября, в ассортименте товаров доминируют декоративные кусты, фруктовые деревья и ягодники.

Праздник сада в этом году будет проходить 2 июля и будет посвящен теме исторической реконструкции сада дворца. Планируется проведение образовательных и развлекательных мероприятий для детей и взрослых, а также праздничная ярмарка с широким ассортиментом розовых саженцев и особое вечернее событие – постановка композитора, создателя ранней немецкой оперы, Иоганна Адама Хиллера "Любовь в деревне". Дирижер постановки – интерпретатор старинной музыки, Марис Купчс. Мероприятие завершит реконструкция исторического фейерверка.

Французский сад Рундальского дворца – это одно из любимейших мест посетителей дворцового комплекса. В этом сезоне в обустройстве парка будут задействованы 26 сотрудников, к которым летом присоединятся школьники. Музей будет рад волонтерам, желающим приложить свои усилия к благоустройству исторического сада. На данный момент волонтеры могут помогать нашим садовникам по рабочим дням, однако в ближайшем будущем планируется организация толок и в выходные дни.

С 1 апреля для посещения французского сада необходимо приобретать входной билет. Билет можно купить на домашней странице Рундальского дворца-музея, в билетной кассе или терминале. Цены билетов указаны на домашней странице Рундальского дворца-музея. Во время мероприятий цена за вход может меняться, поэтому просим следить за актуальной информацией на домашней странице музея и в социальных сетях.

В знак поддержки гражданского населения Украины, прибывшего в Латвию по причине военного конфликта, развязанного Российской Федерацией, Рундальский дворец-музей приглашает граждан Украины и членов их семей бесплатно посетить музей и французский сад. Они могут получить бесплатный входной билет по предъявлению в кассе документа, удостоверяющего личность.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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