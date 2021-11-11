Вырваться из города и отдохнуть в гостевом доме можно не только летом, но и в холодное время года — и при этом не потерять в комфорте. DELFI предлагает список необычных мест для ночлега в стиле фотографий из Pinterest — с изысканным дизайном и эксклюзивными деталями.

Романтичный домик посреди леса

Посреди красивого нетронутого луга, в маленьком рыбацком поселке Жоцене у реки Роя, расположен романтичный дом выходного дня Green Valley. Хозяева Иева и Арунас приступили к реализации своей мечты о гостевом доме три года назад — они хотели подарить отдыхающим возможность "сбежать" из шумного города и насладиться тишиной и побережьем Балтийского моря. Отдыхать здесь можно круглый год, а не только летом.

Гостевой дом отличается не только хорошим местоположением, но и современным и практичным дизайном. По словам хозяев, в ближайшее время Green Valley порадует гостей новым спа-домиком, где можно будет отдыхать в любой сезон. На данный момент можно выбрать один из пяти гостевых домиков, два из которых — люксы с камином и отапливаемыми кадками у террас. Во всех домиках есть отопление, поэтому гостей здесь ждут даже зимой.

Green Valley ставит акцент на индивидуальном подходе к каждому клиенту — по предварительной договоренности можно, к примеру, организовать номер для молодоженов, подготовить подарок второй половинке или друзьям или спа-кадку. Отапливаемые кадки можно дополнить цветами, лепестками роз и эфирными маслами для более романтичного отдыха. Также здесь предлагается вкусный завтрак и ужин с доставкой в номер.