В субботу по всей Латвии пройдет Ночь церквей

Завтра, 28 мая церкви по всей Латвии примут участие в акции "Ночь церквей" и "День открытых церквей".

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В этом году лозунгом и темой Ночи церквей выбраны библейские слова: "И да будут слова сии в сердце твоем, и внушай их детям твоим". Организаторы мероприятия призывают задуматься о передаче веры и связанного с ней наследия ценностей из поколения в поколение, задуматься о семейных узах и важности сплоченности.

Ночь церквей пройдет в Латвии в этом году уже в девятый раз, а двери для всех желающих откроют более 170 церквей и храмов. Одновременно с Ночью церквей, в Латвии пройдет и День открытых церквей, во время которого все желающие смогут посетить церкви Латвии и познакомиться с их красотой и убранством – они будут открыты с 10:00 до 22:00.

Колокола в церквях будут звонить в 12:00, 18:00 и 22:00 (там, где это возможно).

Каждая принимающая участие в мероприятии церковь отмечена на карте "Ночь церквей 2022", которую можно найти на сайте baznicunakts.lv. Вы можете увидеть расположение церкви на карте и, щелкнув на ее значке на карте, прочитать описание и узнать, какие конкретно мероприятия запланированы в данной церкви.