В субботу в Даугавпилсе состоится выставка и парад ретро автомобилей

31 июля 2021 года Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления проведёт акцию Gostūs Latgolā, посвященную гостеприимству и традициям Латгалии и приуроченную к пятилетию экспозиции "Музей шмаковки". В рамках акции на площади Виенибас пройдут различные мероприятия, одним из которых будет слёт Латвийского клуба антикварных автомобилей (КАА) "Даугавпилс вдохновляет!".

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Члены КАА устроят парад ретро автомобилей в Даугавпилсе и выставку советского автопрома на площади Виенибас и в Даугавпилсской крепости. КАА существует с целью содействия сохранению культурных ценностей и культурно-исторического наследия.

Планируется, что приблизительно в 16:00 участники KAA пересекут границу Даугавпилса и у знака "Чайка" при въезде в город начнется парад автомобилей. Впечатляющая колонна автомобилей будет двигаться по улице Визбулю, затем по улице Даугавас, улице 18 Новембра, улице Валкас, затем по улице Смилшу через путепровод до улицы 1 Пасажиеру, по улице Карклу, улице Стацияс и по улице Ригас до площади Виенибас.

Foto: Из архива Латвийского клуба антикварных автомобилей, www.aak.lv

Информируем, что во время парада автомобилей с 16:30 до 17:00 будет ограничено движение автотранспорта на перекрестках с улицей Ригас - Краславас, Алеяс, Виестура, Циетокщня, Гимназияс.

Участники КАА прибудут на площадь Виенибас в промежутке с 16:30 до 17:30. 40 автомобилей советского периода на площади Виенибас будут доступны к осмотру для каждого гостя и жителя Даугавпилса до 1 августа, 11:00. 1 августа с 11:00 до 14:00 коллекцию автомобилей можно будет увидеть в Даугавпилсской крепости во дворе Даугавпилсского Арт-центра имени Марка Ротко.

Foto: Из архива Латвийского клуба антикварных автомобилей, www.aak.lv

Так как участники слёта "Даугавпилс вдохновляет!" приедут в Даугавпилс из разных городов Латвии, их пригласят познакомиться с широким спектром туризма в городе Даугавпилс и Аугшдаугавском крае. Планируется, что гости посетят исторический центр города Даугавпилс, Даугавпилсскую крепость, Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко, парк Свентской усадьбы, Музей военной техники и другие объекты.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.