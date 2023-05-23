В субботу в Латвии в десятый раз пройдет Ночь церквей
Foto: LETA

В субботу, 27 мая, в десятый раз пройдет духовно-культурное мероприятие "Ночь церквей", в котором примут участие более 180 церквей традиционных христианских конфессий по всей Латвии.

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В этот же день состоится и День открытых церквей, когда с 10 утра желающие смогут отправиться на экскурсии и посетить храмы. В церквях планируются выставки картин и фотографий, концертные программы с участием хоров и сольных исполнителей.

Традиционно объединяющим будет звон церковных колоколов, который предусмотрен в 12 часов, 18 часов и 22 часа. В 21 час прозвучит молитва "Отче наш" и гимн Латвии.

Ожидается, что больше всего открытых церквей будет в Видземе - для участия зарегистрировано 54 церкви. В Курземе заявки на участие подали 36 церквей, в Риге и Рижском регионе - 32, в Земгале, Селии и Латгале - около 60.

В этом году торжественное открытие с участием лидеров или представителей всех традиционных христианских конфессий состоится в Балдонской евангелическо-лютеранской церкви в 18:00.

Каждая принимающая участие в мероприятии церковь отмечена на карте "Ночь церквей 2022", которую можно найти на сайте baznicunakts.lv. Вы можете увидеть расположение церкви на карте и, щелкнув на ее значке на карте, прочитать описание и узнать, какие конкретно мероприятия запланированы в данной церкви.

Идея Ночи церквей пришла в Латвию из Австрии, где более 10 лет назад состоялось первое подобное экуменическое мероприятие, совместно организованное конфессиями христианской церкви. Идею мероприятия поддерживают лидеры крупнейших христианских конфессий Латвии.

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