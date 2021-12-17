В субботу в Лигатне пройдет Ночь световых иллюзий

Лигатненские тропы – всегда были местом, куда приезжало погулять большое количество людей. Но если вы не были там зимой, то самое время отправиться туда в предстоящую субботу на специальное мероприятие Ночь световых иллюзий.

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В сопровождении гида можно будет пройти по освещенному маршруту в культурно-историческом центре Лигатне. Начало тропы находится у Лигатненского туристического информационного центра на улице Спрингю, 2. Затем дорога поведет вас мимо старых домов рабочих бумажной фабрики на Рижской горе, в которых до сих пор живут люди. Пройдя по мостику "Эйжен", можно будет увидеть песчаниковые обнажения и систему шлюзов и каналов, созданную для подачи воды, необходимой для производства. Сейчас в них устроен рыбный путь и осенью здесь можно увидеть удивительное зрелище – прыгающих лососей, идущих на нерест.

Дальше дорога приведет вас к скале Анфабрика, высотой 16 метров. Свое название она получила из-за первых, построенных на ней зданий Лигатненской бумажной фабрики — здесь в 19-м веке работала Handfabrika (фабрика ручного труда, мануфактура). Вы пройдете мимо Лигатненского дома культуры и выйдете к визитной карточке Лигатне – скале Лустузис. Песчаниковая скала получила свое название из-за излюбленного места на вершине, где местные жители собирались вместе, чтобы повеселиться и послушать духовой оркестр.

Со Школьной горки вы спуститесь вниз и почти сразу попадете на территорию Лигатненской бумажной фабрики, где вас ждет игра световых иллюзий. Планируемая продолжительность маршрута – 1,5 часа, общая протяженность – 3 км. Возьмите с собой фонарик и оденьтесь для прогулок и прогулок по погоде.

Мероприятие организовано муниципальным агентством "Лигатненский центр культуры и туризма", Лигатненским туристическим информационным центром в сотрудничестве с ассоциацией Greenfest.

Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте Biļešu serviss.

Мероприятие пройдет в зеленом режиме. Вход при предъявлении документа, удостоверяющего личность, действующего свидетельства о вакцинации или болезни против Covid-19 или отрицательного результата теста (не старше 72 часов). Вход для детей до 12 лет без сертификата Covid-19.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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