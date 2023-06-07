В субботу в Вентспилсе откроется крупнейший в Балтии родельбан

В субботу, 10 июня, в 11 часов утра в Вентспилсском парке приключений откроется самый большой в Балтии родельбан. На открытии посетителей будут развлекать музыкальная группа Laika upe и цирковые артисты, ожидаются и другие приятные сюрпризы. Только в день открытия – 10 июня – посетители смогут бесплатно воспользоваться одним из аттракционов Парка приключений, предъявив чек о покупке услуги родельбана.

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Общая длина трассы 800 метров, из них спуск трассы 580 метров и длина подъемника 220 метров. Максимальная скорость саней - до 40 км/ч, а в 25 метрах от земли созданы 360-градусные повороты, что в целом гарантирует захватывающий дух спуск.

Родитель сможет прокатиться с ребенком, так как сани выдерживают 150 кг, также они будут оснащены интеллектуальными тормозами, обеспечивающими самоторможение в случае, если посетитель впереди будет ехать медленнее.

Родельбан будет работать круглый год при любых погодных условиях. На случай дождя сани оснащены чехлами, защищающими пассажира от осадков.

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