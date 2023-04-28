В субботу водонапорная башня Кемери вновь откроется для посетителей

В одной из самых популярных достопримечательностей Юрмалы – водонапорной башне Кемери – начинается летний сезон. С завтрашнего дня и до 29 октября она будет открыта для посетителей бесплатно каждый день с 10 утра до 6 вечера.

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В водонапорной башне устроены экспозиции, рассказывающие об истории курорта Кемери и связанных с ним выдающихся, а также две смотровые площадки – на высоте 12 и 42 метра. На самую высокую смотровую площадку можно подняться только по предварительному заказу.

Водонапорная башня Кемери вновь открылась летом 2021 года после масштабной реконструкции и стала одной из самых популярных достопримечательностей города. Водонапорная башня Кемери – памятник архитектуры национального значения и единственная водопроводная башня в Латвии, которая помимо сохранения своей основной функции – обеспечение услуг водопровода – работает в качестве общедоступной смотровой башни.

Водонапорная башня Кемери была построена в 1929 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. В августе 1928 года был объявлен тендер на строительство водонапорной башни, и в том же году известный рижский подрядчик Германис Лиепиньш начал ее возведение. Рано утром 22 февраля 1929 года в здании, высота которого уже составляла 40 метров, возник пожар. Из-за очень холодной зимы внизу башни разожгли костер, который стал причиной того, что все деревянные леса, возведенные снаружи и внутри стены башни, полностью сгорели.

Водонапорная башня, которая по внешнему виду напоминает маяк, находится рядом с гостиницей, в свое время популярной в Кемери, которую называли также "Белым кораблем". Когда-то в башне находился резервуар сероводородного источника и резервуар питьевой воды емкостью 100 кубометров. Сейчас в ней находится только резервуар с питьевой водой, объемом в 300 кубометров.

На верхней платформе башни (42 метра над землей) была оборудована смотровая площадка, с которой гости курорта могли любоваться окрестностями Кемери. Площадка была популярной туристической достопримечательностью с 1930 по 1941 год. В послевоенное время Кемерская водонапорная башня использовалась только для обеспечения услуг водопровода.