В Тропическом доме Ботанического сада ЛУ начинается новый сезон

14 февраля, в День Святого Валентина, в Тропическом доме Ботанического сада ЛУ начнется новый сезон.

Помимо жары, сильной влажности и огромного количества зелени вокруг, в Тропическом доме можно увидеть большое количество голубых морфид и других, не менее эффектных бабочек.

Начиная с 14 февраля, Дом бабочек будет открыт для посетителей каждый день во время работы ботанического сада. Вход в Дом тропических бабочек входит в стоимость посещения Ботанического сада ЛУ. Информацию о ценах и часы работы Ботанического сада можно найти здесь.