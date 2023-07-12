В Вентспилсе пройдет ежегодный фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games

С 21 по 23 июля в Вентспилсе будет проходить 11-й фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games. Многие спортсмены мирового уровня, любители и другие почитатели экстремальных видов спорта встретятся в Вентспилсе на самом большом событии альтернативных видов спорта и уличной культуры в Балтии.

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В программе фестиваля этого года: Кубок Латвии Inline, скейтбординг, гонки на самокатах, BMX, соревнования по настольному теннису, а также все традиционные мероприятия Ghetto Games: Ghetto Basket, Ghetto Football, Ghetto Floorball, Ghetto Dance, Ghetto Fight и Рэп-баттл. Будут проходить различные мероприятия для семей с детьми, много шоу, конкурсов и трехдневный фестиваль Ghetto Food, сообщает портал balticevents.info.

21 и 22 июля на Кубке Латвии Inline определятся победители по фристайлу на роликовых коньках, а также вместе со спортсменами Латвии за денежные призы в классе Open будут бороться лучшие спортсмены Балтии и Европы.

Программа Ghetto Fight, которая будет проходить 21 и 22 июля, будет организована как фестиваль fight, или боев, и будет включать в себя различные бои и другие спортивные мероприятия.

Вечером 21 июля будет проходить Рэп-баттл. Как и каждый год, он соберет сильнейших авторов спонтанных рифм, которые будут бороться за главный приз. Ценным является факт, что во время баттлов не используется ненормативная лексика, поэтому мероприятие подходит для любой аудитории.

22 и 23 июля в рамках Ghetto Basket будет проходить финал Балтийской лиги. 22 июля состоятся групповые игры, а 23 июля – плейофф. В финале Балтийской лиги встречаются победители пяти турниров и 10 лучших команд в общем зачете. До сих пор известны две команды, которые уже квалифицированы в финал – Mantinga (Литва) и Scanweld (Эстония). Команда победителей получает в качестве приза билеты на этап мирового тура в Лозанне.

23 июля в рамках фестиваля Ghetto Games состоится одно из самых грандиозных танцевальных конкурсов хип-хопа, на котором участники будут соревноваться за титул лучшего танцора Ghetto Dance. Соревнования будут проходить в двух номинациях: Hip-Hop и All styles в формате один на один.

Во время мероприятия для обеспечения узнаваемости, дальнейшего освещения и популяризации мероприятий Ghetto Games может производиться фото- и/или видеосъемка. Посещением мероприятия, вы даете согласие на то, чтобы вас фотографировали и снимали.

Вход для зрителей – свободный. Информация о ходе и программе мероприятия будет пополняться. Подробную информацию можно найти на сайте Ghetto Games: www.ghetto.lv.