В воскресенье Центр науки VIZIUM в Вентспилсе празднует свою первую годовщину: приглашают всех желающих

Исполнился год с тех пор, как Вентспилсский Центр науки VIZIUM открыл свои двери для посетителей, поэтому 18 июня все приглашаются на праздничный торт, ингредиентами которого будут музыка, технологии, наука, аттракционы, творческие мастерские, игры, магия и многое другое, пишет Visit Ventspils.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Праздник состоится 18 июня с 11:00 до 15:00 перед зданием Центра науки и все мероприятия будут бесплатными.

Посетители смогут участвовать в соревнованиях роботов, лего, намотки кассет и самодельных лодок, а также мастерских, связанных с поверхностным натяжением воды и электричеством. В Школе юных физиков на разных примерах можно будет увидеть, что физика совсем несложная, но интересная.

Ретро игры дадут возможность родителям вернуться в детство и показать своим детям, что такое Супер Марио, а аттракцион Pogo Stick проверит, у кого из членов семьи лучше чувство равновесия.

Аттракцион "Липучка" и трехмерные качели также подарят веселые мгновения, которые перевернут мир с ног на голову!

Кроме этого Центр науки VIZIUM предложит посетителям приложить руку к созданию огромного праздничного торта и подняться на террасу, где пройдут крупноформатные игры, а также пробудить свою музыкальную сторону в Барабанной мастерской.

Не забудут о самых маленьких посетителях праздника, которым предлагается "Зона карапузов" и раскрашивание лиц. И большие, и маленькие участники мероприятия смогут ощутить адреналин в игре Лазертаг, а надувные аттракционы "Minecraft" и "Robots" непременно вызовут улыбку на лицах самых маленьких посетителей.

Foto: Publicitātes foto

Посетителям праздника также будет предложена разнообразная сценическая программа. После торжественной речи председателя думы Вентспилса Яниса Витолиньша откроет мероприятие своим энергичным выступлением школа танца KSENIA PATOKINA DANCE. Научными, химическими и физическими экспериментами удивит Laboratorium, а после этого к гостям придет сам Трансформер, чтобы порадовать танцами и песнями и взрослых, и детей. Волшебные фокусы покажет иллюзионист Magic Weiss, а вишенкой на праздничном торте станет концерт группы Citi zēni. В течение дня музыкальный позитив на сцене обеспечит DJ Том Гревиньш.

Все мероприятия, которые будут проходить в Центре науки, будут бесплатными, а посетить его экспозицию можно, купив входные билеты в кассе или на сайте Центра науки. На входные билеты, купленные в кассах 18 июня, действует праздничная скидка 10%.

В экспозиционном зале Центра науки одновременно может находиться ограниченное количество посетителей, по достижении которого продажа билетов временно прекращается. Просим посетителей проявлять понимание, а также покупать билеты заранее на сайте и тем самым резервировать время посещения для себя.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При плохой погоде ход праздника и предлагаемые мероприятия могут быть изменены.