В выходные на природной тропе Цецилю появится невероятно красивая подсветка

Свежий и прохладный воздух и заснеженный лес – неплохой вариант провести выходные, отдохнув от работы и домашних дел. Все это можно будет найти на природной тропе Цецилю, где, начиная с 11 декабря по субботам и воскресеньям в 16:00 будет включаться специальная красочная подсветка. Согласно информации на сайте природной тропы, освещаться будет Малый круг тропы, протяженностью полтора километра.

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Общая протяженность природной тропы Цецилю составляет около 12 километров и весь процесс ее прохождения может занять около пяти часов. Но проходить ее всю совершенно необязательно, можно выбрать дистанцию покороче. Хотя, конечно, если вы хотите увидеть все четыре, протекающие здесь реки, то идти надо по самому большому кругу.

Зато если вы решитесь пройти всю тропу, то вас ждут потрясающие виды. Среди достопримечательностей, которые вы увидите – каньон и пещера Данчупите; миниатюрный водопад, высотой 1,9 метра; впечатляющая скала Цецилю; утесы Дзилнас и Каубу; сосна Цецилю (обхват сосны 2,8 метра, это одно из самых больших деревьев в Латвии); бывшая территория Советской Армии - комплекс отдыха офицеров, армейские склады и т.д. На всем своем протяжении тропа обозначена маркерами, так что вы всегда будете понимать, правильно ли вы идете.

С Цецильскими тропами связаны и древние предания. Легенда гласит, что в пещерах скалы Цецилю когда-то жил черт с двумя ведьмами. В полночь каждый день, они выходили танцевать возле скалы. Люди разозлили черта. Он хотел засыпать речку Кумаду, уже взял для этого песок и понес его к реке. В этот момент в Цецили запел петух. Черт испугался и бросился обратно в пещеру. Песок высыпался напротив скалы "Чертова камера", создав холм. С тех пор черта больше никто не видел.

Несмотря на то, что тропы в Цецилю прекрасны в любое время года, особенно красивыми снежными вечерами, когда на них включается специальная подсветка. В декабре подсветка будет включаться по выходным с 16:00 до 21:00. Входная плата на природную тропу для взрослых 2 евро; для школьников, студентов, пенсионеров 1,50 евро, для дошкольников вход бесплатный.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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