В выходные в Латвии пройдут Дни птиц

1 и 2 апреля под руководством Латвийского орнитологического общества в Латвии пройдут Дни птиц. В программе на апрель запланировано более сорока мероприятий в разных уголках Латвии, начиная с наблюдения за птицами и изготовления клеток для птиц и заканчивая тематическими лекциями и выставками.

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"В ожидании возвращения перелетных птиц мы проводим тематические мероприятия для начинающих и любителей наблюдать за птицами во многих уголках Латвии. Мероприятия Дня птиц будут проходить как в городах, так и за их пределами, в парках и лесах, пешком, на велосипеде, слушая, создавая и показывая, – говорит Агнесе Гайле, координатор Дня птиц 2023 года. – Хотя первые выходные апреля являются наиболее продуктивным временем для проведения Дней птиц, в программе есть уже и другие мероприятия, намеченные на более поздний период. Это прекрасная возможность для любителей птиц посетить несколько мероприятий в разных местах и провести время вместе с единомышленниками".

Подробный календарь мероприятий и информация о том, как зарегистрироваться на конкретные мероприятия, доступны ЗДЕСЬ, а карта мест проведения, которая постоянно пополняется новыми мероприятиями – ЗДЕСЬ.

Некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации из-за ограниченного количества мест, поэтому руководители мероприятий призывают регистрироваться заранее.

Латвийское орнитологическое общество призывает не только наблюдать за птицами, но и сообщать о своих наблюдениях, внося тем самым вклад в науку – помогая собирать данные для дальнейших орнитологических исследований. Всех желающих приглашают регистрировать свои наблюдения за птицами на портале наблюдений за природой или в мобильном приложении Dabasdati.lv.

Ценным дополнением к книжной полке орнитологов станет иллюстрированное пособие по наблюдению за птицами "Putnu noteicējs", изданное Jāņa sēta в сотрудничестве с Латвийским орнитологическим обществом. Для юных орнитологов доступны для бесплатного скачивания материалы "Мой первый определитель птиц" и "Мой первый определитель водоплавающих птиц", выпущенные Латвийским орнитологическим обществом.