В Юрмале открыты 13 пляжей, два из них на берегу Лиелупе

В этом году отдыхающим в Юрмале доступно 13 пляжей, сообщает городское самоуправление. Из них 11 пляжей расположены на морском побережье, а два - на берегу Лиелупе. На реке Лиелупе один пляж находится на левом берегу реки в конце улицы Эзеру, а другой - на правом берегу, в конце улицы Упмалас.

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За безопасностью отдыхающих на пляжах Рижского залива c берега следят спасатели на семи спасательных станциях и постах: в Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Меллужи, Каугури и Яункемери.

На пляже установлены 243 пляжных скамейки, 71 кабинка для переодевания, 195 урн для мусора и 17 переносных общественных туалетов, которыми посетители могут пользоваться бесплатно.

Бесплатные общественные туалеты также доступны на спасательных станциях Булдури, Майори и Каугури. На пяти пляжах - в Дзинтари, Майори, Асари, Пумпури и Каугури - оборудованы общественные душевые и еще в 11 местах - умывальники для ног.

На 50 выходах с пляжа к морю установлены демонтированные осенью деревянные пешеходные мостки, реконструирована прогулочная набережная на участке от улицы Турайдас до улицы Тиргоню. Для удобства велосипедистов у 18 выходов к морю установлены новые велопарковки. Для детей оборудовано 20 игровых площадок для активного отдыха на морском пляже и в зонах отдыха у реки.

Юрмальские пляжи также доступны людям с ограниченными возможностями. Для передвижения на колясках приспособлены 14 выходов к морю, и в четырех местах - в Вайвари, Каугури, Яункемери и Яундубулты - доступны расширенные, более удобные кабинки для переодевания.

Для отдыха на берегу Лиелупе в Юрмале оборудовано четыре места с установленными навесами для пикника, столами, скамейками, кабинками для переодевания, велопарковками, детскими игровыми и волейбольными площадками - в Приедайне, Майори, Дубулты, Пумпури и Меллужи.

Зона отдыха в Дубулты адаптирована для людей с особыми потребностями и детей с ограниченными физическими возможностями. Отдыхающим также доступна зона отдыха у Слокского карьера.

Во время купального сезона Инспекция здравоохранения контролирует качество воды в официальных местах для купания в Юрмале. Юрмальское самоуправление также проводит проверки качества воды в Лиелупе в благоустроенных зонах отдыха и в самых популярных местах для купания, которым не присвоен статус официального пляжа.

Самоуправление напоминает, что на пляж запрещено приводить домашних животных и курить, а также разводить костры и использовать гриль.