В Юрмале появилась новая прогулка-квест с небольшими призами "Гуляем - изучаем. Архитектура"

С 25-ого октября в Юрмале стартует новая квест-игра "Гуляем - изучаем. Архитектура".

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Игра посвящена архитектуре Юрмалы и позволит не только прогуляться по историческому району Вецбулдури, но и пополнить свои знания названиями деталей архитектуры зданий.

В прошлом Булдури назывались Билдерлини (нем. Bilderingshof, русский: Бильдерингсгофъ). В середине 19 века Билдерлини стали популярным местом для отдыха и купания рижан, куда можно было добраться из Риги, переплыв реку Лиелупе на пароме. В 1920 году латвийское правительство включило Билдерлини в состав новоиспеченного города Рижская Юрмала. В 1922 году Билдерлини переименовали в Булдури. Часть Булдури между железной дорогой и Лиелупе раньше называлась Вецбулдури. Это был поселок речных рыбаков, где со временем начали строить дачи.

Во время прохождения маршрута вам придется ответить на 25 вопросов и сфотографироваться на контрольном пункте - снимок станет доказательством прохождения маршрута.

А с 25-ого по 29-ое октября с 10:00 по 17:00 в конечной точке маршрута - в Выстовочном доме Булдури, за правильно выполненные задания можно будет получить небольшой сладкий сувенир, а так же посмотреть актуальную экспозицию. Вход в Выстовочной дом Булдури бесплатный.

Карта в формате PDF.

Остальные маршруты по Юрмале можно найти ЗДЕСЬ. DELFI по этим маршрутам ходил многократно и мы подтверждаем, что гулять по ним - одно удовольствие!