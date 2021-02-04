ФОТО. Зимний водопад Валгалес в Талсинском крае
Foto: F64

Водопад Валгалес или, как его еще называют, Судмалю – очень симпатичный природный объект, который красив не только в его наиболее полноводные моменты (весной и осенью), но и в холодные и снежные зимние месяцы.

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Сам водопад не слишком большой, его высота в максимальной точке достигает всего одного метра. Водопад окружают поросшие мхом большие камни, а весной там полно анемонов. Красива и быстрая речка Валгале с каменистым дном и небольшие доломитовыми обнажениями на берегах.

Как его найти? Надо пройти вдоль левого берега речки Валгале от места ее впадения в Абаву или мимо дома Судмалю.

Любители приключений могут пересечь речку Валгале и отправиться в маленький поход, чтобы найти водопад Зарвалка, высотой 1,6 метра, находящийся неподалеку, в живописном овраге.

Водопады Судмалю – охраняемый геологический и геоморфологический памятник природы, расположенный на территории природного парка "Долина Абавы" и "Natura 2000".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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