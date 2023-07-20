Валмиере – 740 лет! Куда в ней сходить и на что посмотреть в эти выходные?

С 20 по 23 июля Валмиера будет отмечать свое 740-летие. Жителей и гостей города ждут концерты известных исполнителей, благотворительное ралли, соревнования, парад и многое другое.

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У стен и над стенами Валмиерской крепости

С 20 по 23 июля можно будет бесплатно посетить и познакомиться с историей возникновения и развития города Валмиеры на новой выставке de Woldemer.

С 21 по 23 июля в 14:00 будет возможность посетить экспозицию в сопровождении гида, предварительно зарегистрировавшись на сайте muzejs@valmierasnovads.lv или записавшись по телефону 64223620.

В сумерках и после полуночи (23:00-2:00) в течение трех вечеров (20-22 июля) руины замка станут окном в нематериальное. Здесь будет показан мультимедийный спектакль "Сокровища Валмиеры".

На улице Зилоню

18 июля с 18:00 до 21:00 состоится акустический концерт с участием любителей музыки, записавшихся на сцену открытого микрофона. Мы услышим камерный хор Kaķi, этноколлектив Валмиерского культурного центра Ilgō, группу Silueti, DJ UGA/ Uģi Raibaci и многих других.

19 июля в 18:00 можно будет поздравить Валмиеру с днем рождения, пройдя символические 740 шагов и познакомившись с городом с совершенно иного ракурса.

21 июля с 15:00 до 19:00 в Валмиеру приедет Рижская цирковая школа, которая покажет жонглирование, балансирование и другие чудесные номера.

Под дубом во дворе Валмиерского музея

19 июля с 19:00 можно будет увидеть Валмиеру и ее жителей с особой точки зрения — будут показаны документальные фильмы бывшей киностудии Kristins (основанной в 1974 году) Валмиерского стекольного завода.

22 июля в 17:00 у дуба во дворе музея выступит ансамбль современного танца Baltā с постановкой современного танца Paradīze. Следует отметить, что этот спектакль также будет показан в 11:00 на железнодорожном вокзале, в 12:30 в Яньпарке, в 14:00 на территории Валмиерского уезда и в 15:30 в Krāču kakta.

В кинотеатре Gaisma

В четверг, 20 июля, в Латвии состоится беспрецедентное событие — впервые, в честь 740-летия Валмиеры, скрипач и дирижер Андре Рье и его оркестр Иоганна Штрауса выступят с концертом под открытым небом.

На улице Ригас

21 июля с 19:00 улица Ригас наполнится радостью: семьи с детьми, предприятия, учреждения, ассоциации, аналитические центры и все, кто называет Валмиеру своим домом, примут участие в традиционном праздничном параде Valmiera lepojas.

22 июля с 9:00 будет работать базарчик, где можно будет посмотреть и приобрести дары местного происхождения.

Главная сцена

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21 июля с 20:30 будет праздничный концерт, который откроет ансамбль Валмиерской музыкальной школы Epic Wolf Orchestra. Среди артистов также можно будет встретить Интарса Бусулиса, латвийскую хип-хоп и поп-рэп группу Citi zēni, Abonement Orchestra и многих других.

Mežs и Vinda

22 июля с 10:00 в парке Mežs состоятся соревнования Izbrauc Mežu. Желающие смогут принять участие на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликовых коньках.

С 12:00 в саду молодежного центра Vinda будет множество спортивных и интересных активностей для всех желающих. Также состоятся выступления вокальных студий Notiņas и Domino.

Парк Vecpuišu

22 июля с 12:00 в тени деревьев парка Vecpuišu можно будет насладиться шлагерной и народной музыкой, а также ритмами духового оркестра. Выступят Валмиерская музыкальная школа, оркестр добровольных пожарных Валмиеры, ETHNO Estonia, группы Sestā jūdze, Zinģes brāļi и Zeļļi.

В воскресенье, 23 июля, с 11:00 в парке состоится праздничный пикник. Можно будет взять с собой белое одеяло или покрывало, закуски, завтраки, какую-нибудь настольную игру и наслаждаться ленивым, семейным воскресным днем вместе с поп-группами Smaidiņi, SDK Gauja FIX, Atvasara, Švunkas и Džambulaja.

Гауя

22 июля с 17:00 стартует Благотворительное ралли больших мячей. Билеты на свой счастливый шарик можно будет приобрести 20 и 21 июля на улице Зилоню, а 22 июля — на праздничной ярмарке. Средства, полученные от продажи билетов, фонд Валмиераского района направит на конкурс проектов Sev, tev, novadam 2023, чтобы помочь реализовать идеи жителей и важные для широкой общественности.

С полной программой мероприятия и графиком работы площадок можно ознакомиться на официальном сайте.