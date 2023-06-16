Вечерний рейс airBaltic из Риги в Таллин задерживается в 90% случаев. Почему?
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Последнее время самый поздний рейс airBaltic прибывает в Таллин строго по расписанию только 1-2 раза из десяти. Почему же авиакомпания не изменит график, учитывая постоянные задержки?

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По данным Flightstats.com, в апреле и мае этого года рейс Рига-Таллин прибывал вовремя только в 12% случаев. Задержка рейса в среднем составляет 51 минуту.

Представитель AirBaltic Аугустс Зилбертс признает, что в случае с рейсом BT361 задержки действительно имеют место. Рейс, вылетающий в 23:15, является самым поздним рейсом airBaltic в Таллин, его часто используют транзитные пассажиры. Однако рейсы, на которых эти транзитные пассажиры прилетают в Ригу, периодически задерживаются, в связи с чем приходится их ждать, чтобы доставить их последним рейсом в Таллин. "Задержка прибытия рейсов с транзитными пассажирами часто связана с ограничениями европейского воздушного пространства. В результате этого вечерние рейсы прибывают в Ригу позже запланированного", - сказал Зилбертс. По его словам, вылет рейса BT361 откладывается для того, чтобы обеспечить дальнейшую доставку в Таллин всех транзитных пассажиров.

Авиакомпания признает, что многие факторы, вызывающие задержки других рейсов, находятся вне ее контроля, но airBaltic активно прилагает все усилия для сокращения задержек.

Пассажиров рейсов информируют о задержке примерно за 4-5 часов до вылета. "Такой период позволяет скорректировать предполагаемое время отправления, которое определяется исходя из времени прибытия пассажиров в Ригу. Принимая во внимание эти факторы, мы гарантируем, что пассажиры будут своевременно проинформированы и смогут соответствующим образом спланировать свою поездку", — подтвердил представитель латвийской авиакомпании.

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