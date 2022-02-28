Ведьмино место. Пять природных объектов в Латвии, которые связывают с нечистой силой

В Латвии немало мест, которые связывают с нечистой силой - например, с ведьмами и их разнообразными проделками. Кстати, совсем не безобидными: они портили чужое имущество, наводили порчу и колдовали. И вот где они всем этим занимались.

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Ведьмин котел, который манит любопытных

Foto: F64

Недалеко от Сигулды, на реке Даудас, находится одна из жемчужин Национального парка Гауя – Ведьмин котел. Это огромный овраг, стены которого поднимаются на высоту 30 метров, а его ширина достигает 20 метров. В овраге располагаются и красивые скалы.

Одна из легенд об этом месте гласит, что в древние времена в Янову ночь возле дома Дауду ведьмы доили коров хозяина. Когда их поймали, ведьмы сиганули с обрыва с такой скоростью, что выбили большую яму, напоминающую котел. В свою очередь, согласно другому сказанию, в древние времена в этот овраг слетались на метлах ведьмы, где они постигали всякие знания и тренировались. Когда-то говорили, что тот, кто хоть раз побывал в ведьмином котле, получил силу и мужество, и никакое колдовство ему не грозит.